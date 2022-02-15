***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.02.2022 11:30
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-198.807.107 29.391.753
Net Dönem Karı (Zararı)
18.463.178 5.436.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.244.881 -3.180.713
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.974.482 -3.332.297
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -3.270.399 151.584
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-213.999.886 23.803.426
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 0 -1.062
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 360.596 -47.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -214.360.482 23.852.048
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-210.781.589 26.059.456
Alınan Faiz
11 11.974.482 3.332.297
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
226.578.371 -36.522.721
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.930.921.864 981.043.633
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.704.343.493 -1.017.566.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.771.264 -7.130.968
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.771.264 -7.130.968
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.246.104 13.377.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.017.368 6.246.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 34.166.957 6.286.263
Finansal Varlıklar
7 261.498.959 43.977.508
TOPLAM VARLIKLAR
295.665.916 50.263.771
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6,4 418.711 58.115
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
418.711 58.115
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
295.247.205 50.205.656
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 50.205.656 81.291.634
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.463.178 5.436.743
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.930.921.864 981.043.633
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.704.343.493 -1.017.566.354
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 295.247.205 50.205.656
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 11.974.482 3.332.297
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.085.186 3.462.542
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.270.399 -151.584
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.330.067 6.643.255
Yönetim Ücretleri
9 -1.717.909 -1.051.580
Saklama Ücretleri
9 -55.210 -64.733
Denetim Ücretleri
9 -10.830 -5.799
Kurul Ücretleri
9 -29.969 -15.390
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -43.326 -60.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -9.645 -8.124
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.866.889 -1.206.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.463.178 5.436.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.463.178 5.436.743
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.463.178 5.436.743
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001756
BIST