***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-198.807.107 29.391.753Net Dönem Karı (Zararı)18.463.178 5.436.743NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.244.881 -3.180.713Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -11.974.482 -3.332.297Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -3.270.399 151.584İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-213.999.886 23.803.426Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 0 -1.062Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 360.596 -47.560İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -214.360.482 23.852.048FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-210.781.589 26.059.456Alınan Faiz11 11.974.482 3.332.297FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI226.578.371 -36.522.721Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.930.921.864 981.043.633Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.704.343.493 -1.017.566.354YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.771.264 -7.130.968NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.771.264 -7.130.968DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.246.104 13.377.072DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 34.017.368 6.246.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 34.166.957 6.286.263Finansal Varlıklar7 261.498.959 43.977.508TOPLAM VARLIKLAR295.665.916 50.263.771YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6,4 418.711 58.115TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)418.711 58.115TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)295.247.205 50.205.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 50.205.656 81.291.634Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18.463.178 5.436.743Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.930.921.864 981.043.633Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.704.343.493 -1.017.566.354TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 295.247.205 50.205.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 11.974.482 3.332.297Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.085.186 3.462.542Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.270.399 -151.584ESAS FAALİYET GELİRLERİ20.330.067 6.643.255Yönetim Ücretleri9 -1.717.909 -1.051.580Saklama Ücretleri9 -55.210 -64.733Denetim Ücretleri9 -10.830 -5.799Kurul Ücretleri9 -29.969 -15.390Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -43.326 -60.886Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -9.645 -8.124ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.866.889 -1.206.512ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.463.178 5.436.743NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.463.178 5.436.743DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.463.178 5.436.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001756BIST