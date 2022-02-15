***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.353.276 -5.891.050Net Dönem Karı (Zararı)7.659.090 3.510.792NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.829.102 -649.516Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -112.469 -40.223Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -3.716.633 -609.293İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.295.733 -8.792.549Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.062Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 2.447 27.065İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -9.298.180 -8.820.676FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.465.745 -5.931.273Alınan Faiz11 112.469 40.223FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.348.996 5.899.197Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 58.666.543 56.819.206Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -53.317.547 -50.920.009YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.280 8.147NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.280 8.147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 13.049 4.903DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.769 13.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 8.769 13.049Diğer Alacaklar6 0 0Finansal Varlıklar7 24.405.577 11.390.764TOPLAM VARLIKLAR24.414.346 11.403.813YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6,4 34.186 31.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)34.186 31.739TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.380.160 11.372.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 11.372.074 1.962.085Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.659.090 3.510.792Katılma Payı İhraç Tutarı (+)58.666.543 56.819.206Katılma Payı İade Tutarı (-)-53.317.547 -50.920.009TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 24.380.160 11.372.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 112.469 40.223Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.014.748 3.115.328Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.716.633 609.293ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.843.850 3.764.844Yönetim Ücretleri9 -121.886 -186.988Saklama Ücretleri9 -20.314 -26.839Denetim Ücretleri9 -10.830 -5.799Kurul Ücretleri9 -4.691 -5.120Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -18.604 -21.251Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -8.435 -8.055ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-184.760 -254.052ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.659.090 3.510.792NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.659.090 3.510.792DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.659.090 3.510.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001758BIST