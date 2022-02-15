***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.02.2022 11:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.353.276 -5.891.050
Net Dönem Karı (Zararı)
7.659.090 3.510.792
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.829.102 -649.516
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -112.469 -40.223
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.716.633 -609.293
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.295.733 -8.792.549
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.062
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 2.447 27.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -9.298.180 -8.820.676
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.465.745 -5.931.273
Alınan Faiz
11 112.469 40.223
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.348.996 5.899.197
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 58.666.543 56.819.206
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -53.317.547 -50.920.009
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.280 8.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.280 8.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.049 4.903
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.769 13.050
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.769 13.049
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
7 24.405.577 11.390.764
TOPLAM VARLIKLAR
24.414.346 11.403.813
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6,4 34.186 31.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.186 31.739
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.380.160 11.372.074
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 11.372.074 1.962.085
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.659.090 3.510.792
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
58.666.543 56.819.206
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-53.317.547 -50.920.009
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 24.380.160 11.372.074
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 112.469 40.223
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.014.748 3.115.328
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.716.633 609.293
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.843.850 3.764.844
Yönetim Ücretleri
9 -121.886 -186.988
Saklama Ücretleri
9 -20.314 -26.839
Denetim Ücretleri
9 -10.830 -5.799
Kurul Ücretleri
9 -4.691 -5.120
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -18.604 -21.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -8.435 -8.055
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-184.760 -254.052
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.659.090 3.510.792
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.659.090 3.510.792
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.659.090 3.510.792
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001758
BIST