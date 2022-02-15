***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.670.313 -94.047.926Net Dönem Karı (Zararı)17.693.673 24.197.755NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.440.703 -18.047.553Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -398.437 -120.238Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 1.839.140 -17.927.315İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER36.637.443 -100.399.594Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 22.809 -21.747Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 -3.709.143 3.564.596İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 40.323.777 -103.942.443FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR55.771.819 -94.249.392Alınan Temettü11 3.500.057 81.228Alınan Faiz11 398.437 120.238FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-75.808.981 109.600.117Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 258.173.647 226.146.651Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -333.982.628 -116.546.534YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.138.668 15.552.191NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.138.668 15.552.191DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.147.107 594.916DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.439 16.147.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 8.439 16.154.464Diğer Alacaklar6 0 22.809Finansal Varlıklar7 78.888.328 124.543.945TOPLAM VARLIKLAR78.896.767 140.721.218YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6,4 390.906 4.100.049TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)390.906 4.100.049TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)78.505.861 136.621.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 136.621.169 2.823.297Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17.693.673 24.197.755Katılma Payı İhraç Tutarı (+)258.173.647 226.146.651Katılma Payı İade Tutarı (-)-333.982.628 -116.546.534TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 78.505.861 136.621.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 398.437 120.238Temettü Gelirleri11 3.500.057 81.228Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 17.578.366 6.553.726Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -1.839.140 17.927.315ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.637.720 24.682.507Yönetim Ücretleri9 -1.816.169 -425.248Saklama Ücretleri9 -51.597 -13.713Denetim Ücretleri9 -10.830 -5.799Kurul Ücretleri9 -20.054 -8.752Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -36.935 -21.061Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -8.462 -10.180ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.944.047 -484.753ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.693.673 24.197.754NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.693.673 24.197.754DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.693.673 24.197.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001760BIST