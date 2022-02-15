***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.02.2022 11:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.670.313 -94.047.926
Net Dönem Karı (Zararı)
17.693.673 24.197.755
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.440.703 -18.047.553
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -398.437 -120.238
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 1.839.140 -17.927.315
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
36.637.443 -100.399.594
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 22.809 -21.747
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -3.709.143 3.564.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 40.323.777 -103.942.443
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
55.771.819 -94.249.392
Alınan Temettü
11 3.500.057 81.228
Alınan Faiz
11 398.437 120.238
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.808.981 109.600.117
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 258.173.647 226.146.651
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -333.982.628 -116.546.534
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.138.668 15.552.191
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.138.668 15.552.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.147.107 594.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.439 16.147.107
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.439 16.154.464
Diğer Alacaklar
6 0 22.809
Finansal Varlıklar
7 78.888.328 124.543.945
TOPLAM VARLIKLAR
78.896.767 140.721.218
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6,4 390.906 4.100.049
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
390.906 4.100.049
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.505.861 136.621.169
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 136.621.169 2.823.297
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.693.673 24.197.755
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
258.173.647 226.146.651
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-333.982.628 -116.546.534
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 78.505.861 136.621.169
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 398.437 120.238
Temettü Gelirleri
11 3.500.057 81.228
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 17.578.366 6.553.726
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.839.140 17.927.315
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.637.720 24.682.507
Yönetim Ücretleri
9 -1.816.169 -425.248
Saklama Ücretleri
9 -51.597 -13.713
Denetim Ücretleri
9 -10.830 -5.799
Kurul Ücretleri
9 -20.054 -8.752
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -36.935 -21.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -8.462 -10.180
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.944.047 -484.753
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.693.673 24.197.754
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.693.673 24.197.754
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.693.673 24.197.754
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001760
BIST