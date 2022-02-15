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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.02.2022 11:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.862.226 -3.637.878
Net Dönem Karı (Zararı)
5.486.120 297.543
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.075.293 -268.574
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -408.258 -54.263
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -4.667.035 -214.311
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.681.311 -3.721.110
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 0 1.267
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -10.808 -131.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -12.670.503 -3.590.507
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.270.484 -3.692.141
Alınan Faiz
11 408.258 54.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.605.204 4.174.894
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 88.699.420 19.992.423
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -77.094.216 -15.817.529
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-257.022 537.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-257.022 537.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 665.615 128.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 408.593 665.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 408.593 665.615
Finansal Varlıklar
7 22.465.073 5.127.535
TOPLAM VARLIKLAR
22.873.666 5.793.150
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,4 132.346 143.154
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
132.346 143.154
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.741.320 5.649.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 5.649.996 1.177.560
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.486.120 297.543
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
88.699.420 19.992.423
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-77.094.216 -15.817.530
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 22.741.320 5.649.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 408.258 54.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 639.606 123.458
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.667.035 214.311
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.714.899 392.032
Yönetim Ücretleri
9 -160.988 -49.353
Saklama Ücretleri
9 -40.642 -27.278
Denetim Ücretleri
9 -7.220 -5.679
Kurul Ücretleri
9 -4.700 -2.632
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -6.768 -1.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -8.461 -8.124
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-228.779 -94.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.486.120 297.543
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.486.120 297.543
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.486.120 297.543



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001759


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Altın Gr. 813 813 -5,16  
Cumhuriyet 5.396 5.477 44,00  
Tam 5.374 5.510 5,54  
Yarım 2.597 2.665 2,68  
Çeyrek 1.303 1.333 1,34  
Gümüş.Ons 23,46 23,49 -0,39  
Gümüş Gr. 10,29 10,30 -0,13  
B. Petrol 94,68 94,68 -1,80  
Seans Raporu 11:59
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