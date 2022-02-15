***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.862.226 -3.637.878Net Dönem Karı (Zararı)5.486.120 297.543NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.075.293 -268.574Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -408.258 -54.263Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -4.667.035 -214.311İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.681.311 -3.721.110Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 0 1.267Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 -10.808 -131.870İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -12.670.503 -3.590.507FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.270.484 -3.692.141Alınan Faiz11 408.258 54.263FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.605.204 4.174.894Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 88.699.420 19.992.423Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -77.094.216 -15.817.529YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-257.022 537.016NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-257.022 537.016DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 665.615 128.599DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 408.593 665.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 408.593 665.615Finansal Varlıklar7 22.465.073 5.127.535TOPLAM VARLIKLAR22.873.666 5.793.150YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6,4 132.346 143.154TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)132.346 143.154TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)22.741.320 5.649.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 5.649.996 1.177.560Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.486.120 297.543Katılma Payı İhraç Tutarı (+)88.699.420 19.992.423Katılma Payı İade Tutarı (-)-77.094.216 -15.817.530TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 22.741.320 5.649.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 408.258 54.263Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 639.606 123.458Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.667.035 214.311ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.714.899 392.032Yönetim Ücretleri9 -160.988 -49.353Saklama Ücretleri9 -40.642 -27.278Denetim Ücretleri9 -7.220 -5.679Kurul Ücretleri9 -4.700 -2.632Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -6.768 -1.423Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -8.461 -8.124ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-228.779 -94.489ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.486.120 297.543NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.486.120 297.543DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.486.120 297.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001759BIST