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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.02.2022 14:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.112.387
Net Dönem Karı (Zararı)
20.690.373
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.308.440
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -126.853
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -24.054.473
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -127.114
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.621.173
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -250.861
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 3.448.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -18.818.461
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.239.240
Alınan Faiz
11 126.853
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.118.993
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 19.118.993
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.606
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.606
Diğer Alacaklar
6 250.861
Finansal Varlıklar
7 43.000.048
TOPLAM VARLIKLAR
43.257.515
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 3.448.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.448.149
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.809.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 20.690.373
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 19.118.993
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
39.809.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 126.853
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 127.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 24.054.473
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.308.440
Yönetim Ücretleri
9 -258.260
Performans Ücretleri
9 -3.180.000
Saklama Ücretleri
9 -2.985
Denetim Ücretleri
9 -10.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -156.645
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -182
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -9.995
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.618.067
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.690.373
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.690.373
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.690.373



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001773


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Cumhuriyet 5.406 5.488 11,00  
Tam 5.379 5.515 10,82  
Yarım 2.600 2.668 5,23  
Çeyrek 1.304 1.334 2,62  
Gümüş.Ons 23,33 23,35 -0,52  
Gümüş Gr. 10,24 10,25 -0,18  
B. Petrol 93,87 93,87 -2,61  
Seans Raporu 14:41
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