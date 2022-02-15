***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.112.387Net Dönem Karı (Zararı)20.690.373NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-24.308.440Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -126.853Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -24.054.473Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -127.114İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.621.173Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -250.861Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 3.448.149İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -18.818.461FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.239.240Alınan Faiz11 126.853FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.118.993Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 19.118.993YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.606NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.606DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.606Diğer Alacaklar6 250.861Finansal Varlıklar7 43.000.048TOPLAM VARLIKLAR43.257.515YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 3.448.149TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.448.149TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)39.809.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 20.690.373Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 19.118.993Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)39.809.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 126.853Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 127.114Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 24.054.473ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.308.440Yönetim Ücretleri9 -258.260Performans Ücretleri9 -3.180.000Saklama Ücretleri9 -2.985Denetim Ücretleri9 -10.000Danışmanlık Ücretleri9 -156.645Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -182Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -9.995ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.618.067ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.690.373NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.690.373DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.690.373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001773BIST