***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.990.689Net Dönem Karı (Zararı)18.841.834NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.225.069Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -517.870Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -17.693.469Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.013.730İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.125.324Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -15.314Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 111.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7,8 -10.221.270FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.508.559Alınan Faiz12 517.870FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 10.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.311NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.311DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.311Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 9.311Diğer Alacaklar6 15.314Finansal Varlıklar7 2.028.469Diğer Varlıklar8 26.900.000TOPLAM VARLIKLAR28.953.094YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 111.260TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)111.260TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)28.841.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 18.841.834Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 10.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)11 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)28.841.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 517.870Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.013.730Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 17.693.469ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.225.069Yönetim Ücretleri10 -147.234Saklama Ücretleri10 -13.181Denetim Ücretleri10 -10.000Danışmanlık Ücretleri10 -7.710Kurul Ücretleri10 -2.798Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -602Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -201.710ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-383.235ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.841.834NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.841.834DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.841.834http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001780BIST