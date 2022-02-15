Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.02.2022 14:44
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.990.689
Net Dönem Karı (Zararı)
18.841.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.225.069
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -517.870
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -17.693.469
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.013.730
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.125.324
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -15.314
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 111.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -10.221.270
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.508.559
Alınan Faiz
12 517.870
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.311
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.311
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.311
Diğer Alacaklar
6 15.314
Finansal Varlıklar
7 2.028.469
Diğer Varlıklar
8 26.900.000
TOPLAM VARLIKLAR
28.953.094
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 111.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
111.260
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
28.841.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 18.841.834
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 10.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
28.841.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 517.870
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.013.730
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.693.469
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.225.069
Yönetim Ücretleri
10 -147.234
Saklama Ücretleri
10 -13.181
Denetim Ücretleri
10 -10.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -7.710
Kurul Ücretleri
10 -2.798
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -201.710
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-383.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.841.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.841.834
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.841.834



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001780


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:012.046
Değişim :  2,20% |  44,06
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.002  
En Yüksek
2.055 En Düşük
2.006
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DZGYO 3,30 27.239.920 % 10,00  
PKENT 791,00 8.131.384 % 10,00  
MERIT 29,10 17.956.122 % 9,98  
CEOEM 16,77 39.834.248 % 9,97  
OYLUM 5,87 11.725.979 % 9,93  
daha fazla
16:01 Alış Satış %  
Dolar 13,6379 13,6447 % 0,39  
Euro 15,4717 15,4836 % 0,79  
Sterlin 18,4095 18,5018 % 0,46  
Frank 14,6922 14,7807 % 0,48  
Riyal 3,6228 3,6410 % 0,31  
daha fazla
16:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.852 -20,41  
Altın Gr. 811 811 -6,95  
Cumhuriyet 5.391 5.472 -5,00  
Tam 5.367 5.501 -4,00  
Yarım 2.594 2.661 -1,93  
Çeyrek 1.301 1.330 -0,97  
Gümüş.Ons 23,31 23,33 -0,54  
Gümüş Gr. 10,20 10,22 -0,21  
B. Petrol 93,50 93,50 -2,98  
Seans Raporu 16:01
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru