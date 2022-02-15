***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.02.2022 14:44
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.990.689
Net Dönem Karı (Zararı)
18.841.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.225.069
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -517.870
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -17.693.469
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.013.730
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.125.324
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -15.314
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 111.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -10.221.270
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.508.559
Alınan Faiz
12 517.870
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.311
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.311
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.311
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.311
Diğer Alacaklar
6 15.314
Finansal Varlıklar
7 2.028.469
Diğer Varlıklar
8 26.900.000
TOPLAM VARLIKLAR
28.953.094
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 111.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
111.260
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
28.841.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 18.841.834
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 10.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
28.841.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 517.870
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.013.730
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.693.469
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.225.069
Yönetim Ücretleri
10 -147.234
Saklama Ücretleri
10 -13.181
Denetim Ücretleri
10 -10.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -7.710
Kurul Ücretleri
10 -2.798
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -201.710
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-383.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.841.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.841.834
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.841.834
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001780
BIST