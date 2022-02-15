***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.493.560Net Dönem Karı (Zararı)11.340.405NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.491.534Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -901.349Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -9.725.680Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -864.505İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.243.780Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -2.138Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 63.885İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7,8 -3.305.527FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.394.909Alınan Faiz12 901.349FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.501.214Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 10.600.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -8.098.786YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.654NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.654DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 7.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.654Diğer Alacaklar6 2.138Finansal Varlıklar7 170.712Diğer Varlıklar8 13.725.000TOPLAM VARLIKLAR13.905.504YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 63.885TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)63.885TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.841.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 11.340.405Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 10.600.000Katılma Payı İade Tutarı (-)11 -8.098.786TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13.841.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 901.349Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 864.505Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 9.725.680ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.491.534Yönetim Ücretleri10 -90.512Saklama Ücretleri10 -11.489Denetim Ücretleri10 -8.000Danışmanlık Ücretleri10 -25.712Kurul Ücretleri-151.129ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.340.405NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.340.405DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.340.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001782BIST