***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.02.2022 14:44
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.493.560
Net Dönem Karı (Zararı)
11.340.405
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.491.534
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -901.349
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.725.680
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -864.505
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.243.780
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -2.138
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 63.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -3.305.527
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.394.909
Alınan Faiz
12 901.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.501.214
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 10.600.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -8.098.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.654
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.654
Diğer Alacaklar
6 2.138
Finansal Varlıklar
7 170.712
Diğer Varlıklar
8 13.725.000
TOPLAM VARLIKLAR
13.905.504
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 63.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
63.885
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.841.619
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 11.340.405
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 10.600.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -8.098.786
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.841.619
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 901.349
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 864.505
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.725.680
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.491.534
Yönetim Ücretleri
10 -90.512
Saklama Ücretleri
10 -11.489
Denetim Ücretleri
10 -8.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -25.712
Kurul Ücretleri
-151.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.340.405
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.340.405
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.340.405
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001782
BIST