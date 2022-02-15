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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.02.2022 14:44
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.493.560
Net Dönem Karı (Zararı)
11.340.405
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.491.534
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -901.349
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.725.680
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -864.505
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.243.780
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -2.138
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 63.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -3.305.527
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.394.909
Alınan Faiz
12 901.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.501.214
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 10.600.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -8.098.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.654
Diğer Alacaklar
6 2.138
Finansal Varlıklar
7 170.712
Diğer Varlıklar
8 13.725.000
TOPLAM VARLIKLAR
13.905.504
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 63.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
63.885
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.841.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 11.340.405
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 10.600.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -8.098.786
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.841.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 901.349
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 864.505
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.725.680
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.491.534
Yönetim Ücretleri
10 -90.512
Saklama Ücretleri
10 -11.489
Denetim Ücretleri
10 -8.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -25.712
Kurul Ücretleri
-151.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.340.405
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.340.405
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.340.405



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001782


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Tam 5.386 5.521 15,97  
Yarım 2.603 2.670 7,72  
Çeyrek 1.306 1.335 3,86  
Gümüş.Ons 23,36 23,39 -0,02  
Gümüş Gr. 10,22 10,24 -0,00  
B. Petrol 93,52 93,52 0,25  
Seans Raporu 18:05
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