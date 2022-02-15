***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.02.2022 14:44
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.554.432
Net Dönem Karı (Zararı)
-427.105
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
282.778
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -483
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 286.374
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -3.113
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.410.588
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 54.565
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -5.465.153
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.554.915
Alınan Faiz
11 483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.560.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.560.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.568
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.568
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.568
Finansal Varlıklar
7 5.181.892
TOPLAM VARLIKLAR
5.187.460
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 54.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
54.565
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.132.895
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -427.105
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.560.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.132.895
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 483
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.113
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -286.374
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-282.778
Yönetim Ücretleri
9 -64.382
Saklama Ücretleri
9 -922
Denetim Ücretleri
9 -10.006
Danışmanlık Ücretleri
9 -64.310
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9