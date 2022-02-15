***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.554.432Net Dönem Karı (Zararı)-427.105NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER282.778Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -483Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 286.374Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -3.113İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.410.588Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 54.565İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -5.465.153FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.554.915Alınan Faiz11 483FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.560.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 5.560.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.568NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.568DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.568Finansal Varlıklar7 5.181.892TOPLAM VARLIKLAR5.187.460YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 54.565TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)54.565TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.132.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -427.105Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 5.560.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.132.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 483Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.113Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -286.374ESAS FAALİYET GELİRLERİ-282.778Yönetim Ücretleri9 -64.382Saklama Ücretleri9 -922Denetim Ücretleri9 -10.006Danışmanlık Ücretleri9 -64.310Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri