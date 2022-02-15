***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-199.994.700Net Dönem Karı (Zararı)43.452.319NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-45.203.725Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.012.688Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -19.225.716Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -23.965.321İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-200.255.982Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -529Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 296.515İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7,8 -200.551.968FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-202.007.388Alınan Faiz12 2.012.688FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI200.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 200.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.300NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.300DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.300Diğer Alacaklar6 529Finansal Varlıklar7 177.803.005Diğer Varlıklar8 65.940.000TOPLAM VARLIKLAR243.748.834YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 296.515TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)296.515TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)243.452.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 43.452.319Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 200.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)11 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)243.452.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.012.688Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 23.965.321Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 19.225.716ESAS FAALİYET GELİRLERİ45.203.725Yönetim Ücretleri10 -539.673Saklama Ücretleri10 -92.483Denetim Ücretleri10 -8.000Danışmanlık Ücretleri10 -6.784Kurul Ücretleri10 -34.230Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -82.693Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -987.543ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.751.406ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.452.319NET DÖNEM KARI (ZARARI)43.452.319DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)43.452.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001781BIST