***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.02.2022 14:44
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.994.700
Net Dönem Karı (Zararı)
43.452.319
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-45.203.725
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.012.688
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -19.225.716
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -23.965.321
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-200.255.982
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -529
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 296.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -200.551.968
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-202.007.388
Alınan Faiz
12 2.012.688
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 200.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.300
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.300
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.300
Diğer Alacaklar
6 529
Finansal Varlıklar
7 177.803.005
Diğer Varlıklar
8 65.940.000
TOPLAM VARLIKLAR
243.748.834
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 296.515
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
296.515
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
243.452.319
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 43.452.319
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 200.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
243.452.319
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.012.688
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 23.965.321
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 19.225.716
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
45.203.725
Yönetim Ücretleri
10 -539.673
Saklama Ücretleri
10 -92.483
Denetim Ücretleri
10 -8.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -6.784
Kurul Ücretleri
10 -34.230
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -82.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -987.543
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.751.406
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.452.319
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.452.319
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.452.319
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001781
BIST