***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-242.478Net Dönem Karı (Zararı)229.418.104NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-230.126.053Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -7.583Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -230.118.224Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -246İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER457.888Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 618.643İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -160.755FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-250.061Alınan Faiz11 7.583FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI251.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 251.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.522NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.522DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 8.522Finansal Varlıklar7 230.279.225TOPLAM VARLIKLAR230.287.747 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 618.643TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)618.643 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)229.669.104 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 229.418.104Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 251.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)229.669.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 7.583Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 246Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 230.118.224ESAS FAALİYET GELİRLERİ230.126.053Yönetim Ücretleri9 -604.505Saklama Ücretleri9 -4.208Denetim Ücretleri9 -9.000Danışmanlık Ücretleri9 -84.724Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -18Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -5.494ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-707.949ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)229.418.104NET DÖNEM KARI (ZARARI)229.418.104DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)229.418.104http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047859BIST