***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.07.2022 18:14
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-242.478
Net Dönem Karı (Zararı)
229.418.104
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-230.126.053
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.583
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -230.118.224
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -246
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
457.888
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 618.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -160.755
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-250.061
Alınan Faiz
11 7.583
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
251.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 251.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.522
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.522
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.522
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.522
Finansal Varlıklar
7 230.279.225
TOPLAM VARLIKLAR
230.287.747 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 618.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
618.643 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
229.669.104 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 229.418.104
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 251.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
229.669.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 7.583
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 246
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 230.118.224
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
230.126.053
Yönetim Ücretleri
9 -604.505
Saklama Ücretleri
9 -4.208
Denetim Ücretleri
9 -9.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -84.724
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -18
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -5.494
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-707.949
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
229.418.104
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
229.418.104
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
229.418.104
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047859
BIST