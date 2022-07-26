***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.07.2022 18:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.669
Net Dönem Karı (Zararı)
-7.085
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.716
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -23.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.185
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -509
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
12.448
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -8.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 20.510
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.353
Alınan Faiz
11 23.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.215
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.884 1.215
Finansal Varlıklar
7 303.526 321.342
TOPLAM VARLIKLAR
307.410 322.557
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 16.874 24.936
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.874 24.936
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
290.536 297.621
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
297.621
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -7.085
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
290.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 23.022
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 509
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.185
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.716
Yönetim Ücretleri
9 -3.220
Saklama Ücretleri
9 -1.652
Denetim Ücretleri
9 -14.300
Danışmanlık Ücretleri
9 -4.248
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -9.141
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-32.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.085
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.085
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.085
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047860
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