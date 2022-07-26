***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.669Net Dönem Karı (Zararı)-7.085NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-25.716Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -23.022Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -2.185Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -509İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER12.448Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 -8.062İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 20.510FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-20.353Alınan Faiz11 23.022FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIKatılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.669NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.669DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.215DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.884 1.215Finansal Varlıklar7 303.526 321.342TOPLAM VARLIKLAR307.410 322.557YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 16.874 24.936TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16.874 24.936TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)290.536 297.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)297.621Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -7.085Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)290.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 23.022Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 509Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.185ESAS FAALİYET GELİRLERİ25.716Yönetim Ücretleri9 -3.220Saklama Ücretleri9 -1.652Denetim Ücretleri9 -14.300Danışmanlık Ücretleri9 -4.248Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -240Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -9.141ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-32.801ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.085NET DÖNEM KARI (ZARARI)-7.085DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-7.085http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047860BIST