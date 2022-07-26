***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.07.2022 18:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.993.314
Net Dönem Karı (Zararı)
233.907
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-286.724
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -149.536
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -14.810
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -122.378
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.090.033
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 47.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -16.137.622
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.142.850
Alınan Faiz
11 149.536
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.997.584
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 15.997.584
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.270
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.270
Finansal Varlıklar
7 16.274.810
TOPLAM VARLIKLAR
16.279.080 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 47.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.589 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.231.491 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 233.907
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 15.997.584
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.231.491
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 149.536
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 122.378
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 14.810
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
286.724
Yönetim Ücretleri
9 -36.065
Saklama Ücretleri
9 -1.703
Denetim Ücretleri
9 -9.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -2.124
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -1.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -2.286
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-52.817
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
233.907
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
233.907
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
233.907
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047861
BIST