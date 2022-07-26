***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.993.314Net Dönem Karı (Zararı)233.907NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-286.724Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -149.536Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -14.810Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -122.378İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-16.090.033Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 47.589İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -16.137.622FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.142.850Alınan Faiz11 149.536FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.997.584Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 15.997.584YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.270NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.270DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.270Finansal Varlıklar7 16.274.810TOPLAM VARLIKLAR16.279.080 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 47.589TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)47.589 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)16.231.491 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 233.907Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 15.997.584Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)16.231.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 149.536Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 122.378Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 14.810ESAS FAALİYET GELİRLERİ286.724Yönetim Ücretleri9 -36.065Saklama Ücretleri9 -1.703Denetim Ücretleri9 -9.000Danışmanlık Ücretleri9 -2.124Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -1.639Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -2.286ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-52.817ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)233.907NET DÖNEM KARI (ZARARI)233.907DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)233.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047861BIST