***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.07.2022 18:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
422.795.664 -288.129
Net Dönem Karı (Zararı)
8.062.119 5.271.786
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.793.550 42.930.160
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -13.579 -8.482.712
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 12.465.201 51.412.872
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -22.245.172
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
424.513.516 -64.998.747
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 468.282 32.319.285
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -6.901.195 -3.000.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 430.946.429 -94.317.996
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
422.782.085 -16.796.801
Alınan Faiz
12 13.579 16.508.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-422.620.867 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -422.620.867
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.797 -288.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.797 -288.129
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 720.540 1.074.087
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 895.337 785.958
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 895.337 720.540
Diğer Alacaklar
6 365.920 834.202
Finansal Varlıklar
7 13.161.945 434.328.403
TOPLAM VARLIKLAR
14.423.202 435.883.145
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 724.165 7.625.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
724.165 7.625.360
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.699.037 428.257.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
428.257.785 478.563.691
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 8.062.119 5.271.786
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -422.620.867
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.699.037 483.835.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 13.579 8.482.494
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 22.245.172 59.819.044
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -12.465.201 -51.412.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 4.364 154.095
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.797.914 17.042.761
Yönetim Ücretleri
10 -1.269.105 -2.506.111
Saklama Ücretleri
10 -86.468 -116.852
Denetim Ücretleri
10 -13.143 -8.625
Danışmanlık Ücretleri
10 -221.612 -63.050
Kurul Ücretleri
10 -15.002 -62.158
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -49.056 -26.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -81.409 -8.987.821
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.735.795 -11.770.975
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.062.119 5.271.786
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.062.119 5.271.786
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.062.119 5.271.786
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047862
BIST