***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI422.795.664 -288.129Net Dönem Karı (Zararı)8.062.119 5.271.786NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.793.550 42.930.160Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -13.579 -8.482.712Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 12.465.201 51.412.872Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -22.245.172İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER424.513.516 -64.998.747Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 468.282 32.319.285Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 -6.901.195 -3.000.036İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12 430.946.429 -94.317.996FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR422.782.085 -16.796.801Alınan Faiz12 13.579 16.508.672FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-422.620.867 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -422.620.867YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)174.797 -288.129NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)174.797 -288.129DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 720.540 1.074.087DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 895.337 785.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 895.337 720.540Diğer Alacaklar6 365.920 834.202Finansal Varlıklar7 13.161.945 434.328.403TOPLAM VARLIKLAR14.423.202 435.883.145YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 724.165 7.625.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)724.165 7.625.360TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.699.037 428.257.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)428.257.785 478.563.691Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 8.062.119 5.271.786Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)11 -422.620.867TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13.699.037 483.835.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 13.579 8.482.494Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 22.245.172 59.819.044Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -12.465.201 -51.412.872Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 4.364 154.095ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.797.914 17.042.761Yönetim Ücretleri10 -1.269.105 -2.506.111Saklama Ücretleri10 -86.468 -116.852Denetim Ücretleri10 -13.143 -8.625Danışmanlık Ücretleri10 -221.612 -63.050Kurul Ücretleri10 -15.002 -62.158Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -49.056 -26.358Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -81.409 -8.987.821ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.735.795 -11.770.975ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.062.119 5.271.786NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.062.119 5.271.786DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.062.119 5.271.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047862BIST