***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.471.319 -9.979.955Net Dönem Karı (Zararı)13.783.445 797.631NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.018.241 -850.544Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -18.472 -507.423Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 4.637.197 -51.845Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -18.636.966 -291.276İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER27.687.643 -10.434.465Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 1.374 -4.456Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 2.263.031 34.963İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7,8 25.423.238 -10.464.972FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR27.452.847 -10.487.378Alınan Faiz12 18.472 507.423FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.701.668 10.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 0 10.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -1.701.668 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.769.651 20.045NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.769.651 20.045DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.311 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 25.778.962 20.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 25.778.962 9.311Diğer Alacaklar6 13.940 15.314Finansal Varlıklar7 0 2.028.469Diğer Varlıklar8 17.505.000 26.900.000TOPLAM VARLIKLAR43.297.902 28.953.094YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 2.374.291 111.260TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.374.291 111.260TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)40.923.611 28.841.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)28.841.834Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 13.783.445 797.631Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 0 10.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)11 -1.701.668TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)40.923.611 10.797.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 18.472 507.423Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 18.636.966 291.276Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -4.637.197 51.845ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.018.241 850.544Yönetim Ücretleri10 -185.315 -41.647Saklama Ücretleri10 -10.152 -1.843Denetim Ücretleri10 -12.500 -5.000Danışmanlık Ücretleri10 -6.871Kurul Ücretleri10 -3.406Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -1.310 -420Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -15.242 -4.003ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-234.796 -52.913ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.783.445 797.631NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.783.445 797.631DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.783.445 797.631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047863BIST