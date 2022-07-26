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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.07.2022 18:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.471.319 -9.979.955
Net Dönem Karı (Zararı)
13.783.445 797.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.018.241 -850.544
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -18.472 -507.423
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 4.637.197 -51.845
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -18.636.966 -291.276
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
27.687.643 -10.434.465
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 1.374 -4.456
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 2.263.031 34.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 25.423.238 -10.464.972
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
27.452.847 -10.487.378
Alınan Faiz
12 18.472 507.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.701.668 10.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 10.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -1.701.668 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.769.651 20.045
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.769.651 20.045
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.311 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.778.962 20.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 25.778.962 9.311
Diğer Alacaklar
6 13.940 15.314
Finansal Varlıklar
7 0 2.028.469
Diğer Varlıklar
8 17.505.000 26.900.000
TOPLAM VARLIKLAR
43.297.902 28.953.094
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 2.374.291 111.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.374.291 111.260
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
40.923.611 28.841.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
28.841.834
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 13.783.445 797.631
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 0 10.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -1.701.668
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
40.923.611 10.797.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 18.472 507.423
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 18.636.966 291.276
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -4.637.197 51.845
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.018.241 850.544
Yönetim Ücretleri
10 -185.315 -41.647
Saklama Ücretleri
10 -10.152 -1.843
Denetim Ücretleri
10 -12.500 -5.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -6.871
Kurul Ücretleri
10 -3.406
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.310 -420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -15.242 -4.003
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-234.796 -52.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.783.445 797.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.783.445 797.631
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.783.445 797.631



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047863


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Tam 6.665 6.750 37,00  
Yarım 3.248 3.300 18,00  
Çeyrek 1.629 1.650 10,00  
Gümüş.Ons 18,64 18,68 0,04  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 0,06  
B. Petrol 101 101 1,58  
Seans Raporu 18:05
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