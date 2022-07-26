***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.692.075Net Dönem Karı (Zararı)25.834.807NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-27.153.264Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.683Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -25.732.415Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.419.166İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-47.375.301Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 43.132.327Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 -50.464.209İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12 -40.043.419FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-48.693.758Alınan Faiz12 1.683FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.890.035Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 38.890.035YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.802.040NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.802.040DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.537.671DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 735.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 735.631 10.537.671Diğer Alacaklar6 7.403.906 50.536.233Diğer Varlıklar8 67.195.000TOPLAM VARLIKLAR75.334.537 61.073.904YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 156.255 50.620.464TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)156.255 50.620.464TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)75.178.282 10.453.440Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10.453.440Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 25.834.807Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 38.890.035Katılma Payı İade Tutarı (-)11 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)75.178.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.683Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.419.166Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 25.732.415ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.153.264Yönetim Ücretleri10 -197.731Saklama Ücretleri10 -12.729Denetim Ücretleri10 -12.500Danışmanlık Ücretleri10 -3.000Kurul Ücretleri10 -5.794Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -30Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -1.086.673ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.318.457ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.834.807NET DÖNEM KARI (ZARARI)25.834.807DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)25.834.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047864BIST