***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.07.2022 18:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.692.075
Net Dönem Karı (Zararı)
25.834.807
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.153.264
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.683
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -25.732.415
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.419.166
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-47.375.301
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 43.132.327
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -50.464.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 -40.043.419
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-48.693.758
Alınan Faiz
12 1.683
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.890.035
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 38.890.035
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.802.040
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.802.040
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.537.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 735.631
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 735.631 10.537.671
Diğer Alacaklar
6 7.403.906 50.536.233
Diğer Varlıklar
8 67.195.000
TOPLAM VARLIKLAR
75.334.537 61.073.904
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 156.255 50.620.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
156.255 50.620.464
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
75.178.282 10.453.440
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.453.440
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 25.834.807
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 38.890.035
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
75.178.282
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.683
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.419.166
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 25.732.415
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.153.264
Yönetim Ücretleri
10 -197.731
Saklama Ücretleri
10 -12.729
Denetim Ücretleri
10 -12.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -3.000
Kurul Ücretleri
10 -5.794
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -30
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -1.086.673
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.318.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.834.807
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.834.807
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.834.807
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047864
BIST