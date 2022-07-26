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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.07.2022 18:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
333.132.182 -2.281.653
Net Dönem Karı (Zararı)
-54.155.717 23.062.540
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
48.239.415 -12.829.860
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -87.524 -17.009
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 107.828.277 -12.812.851
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -59.501.338
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
338.960.960 -12.531.342
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -11.004.145 5.812.784
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -28.721.001 -705.691
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 378.686.106 -17.638.435
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
333.044.658 -2.298.662
Alınan Faiz
12 87.524 17.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-337.296.857 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -337.296.857 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.164.675 -2.281.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.164.675 -2.281.653
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.451.979 4.664.145
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.287.304 2.382.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.287.304 9.451.979
Diğer Alacaklar
6 27.962.336 16.958.191
Finansal Varlıklar
7 123.314.246 483.309.291
Diğer Varlıklar
8 0 67.018.000
TOPLAM VARLIKLAR
156.563.886 576.737.461
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 6.056.437 34.777.438
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.056.437 34.777.438
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
150.507.449 541.960.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
541.960.023 382.014.666
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 -54.155.717 23.062.540
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -337.296.857
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
150.507.449 405.077.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 87.524 17.009
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 59.501.338 19.408.198
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -107.828.277 12.812.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 491.861 140.440
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-47.747.554 32.378.498
Yönetim Ücretleri
10 -1.595.516 -2.214.417
Saklama Ücretleri
10 -106.189 -93.136
Denetim Ücretleri
10 -13.143 -8.625
Danışmanlık Ücretleri
10 -166.990 -84.250
Kurul Ücretleri
10 -23.878 -52.412
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -17.623 -3.830.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -4.484.824 -3.032.522
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.408.163 -9.315.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-54.155.717 23.062.540
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.155.717 23.062.540
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.155.717 23.062.540



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047865


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Çeyrek 1.629 1.649 9,00  
Gümüş.Ons 18,64 18,67 0,03  
Gümüş Gr. 10,73 10,75 0,05  
B. Petrol 101 101 1,70  
Seans Raporu 18:05
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