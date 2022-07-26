***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI333.132.182 -2.281.653Net Dönem Karı (Zararı)-54.155.717 23.062.540NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER48.239.415 -12.829.860Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -87.524 -17.009Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 107.828.277 -12.812.851Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -59.501.338İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER338.960.960 -12.531.342Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -11.004.145 5.812.784Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 -28.721.001 -705.691İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12 378.686.106 -17.638.435FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR333.044.658 -2.298.662Alınan Faiz12 87.524 17.009FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-337.296.857 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -337.296.857 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.164.675 -2.281.653NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.164.675 -2.281.653DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.451.979 4.664.145DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.287.304 2.382.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.287.304 9.451.979Diğer Alacaklar6 27.962.336 16.958.191Finansal Varlıklar7 123.314.246 483.309.291Diğer Varlıklar8 0 67.018.000TOPLAM VARLIKLAR156.563.886 576.737.461YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 6.056.437 34.777.438TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.056.437 34.777.438TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)150.507.449 541.960.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)541.960.023 382.014.666Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 -54.155.717 23.062.540Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)11 -337.296.857TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)150.507.449 405.077.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 87.524 17.009Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 59.501.338 19.408.198Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -107.828.277 12.812.851Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 491.861 140.440ESAS FAALİYET GELİRLERİ-47.747.554 32.378.498Yönetim Ücretleri10 -1.595.516 -2.214.417Saklama Ücretleri10 -106.189 -93.136Denetim Ücretleri10 -13.143 -8.625Danışmanlık Ücretleri10 -166.990 -84.250Kurul Ücretleri10 -23.878 -52.412Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -17.623 -3.830.596Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -4.484.824 -3.032.522ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.408.163 -9.315.958ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-54.155.717 23.062.540NET DÖNEM KARI (ZARARI)-54.155.717 23.062.540DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-54.155.717 23.062.540http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047865BIST