***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.995.753Net Dönem Karı (Zararı)158.692NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-195.584Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -135.269Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -60.184Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -131İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.094.130Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -1.630Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 27.366İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12 -5.119.866FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.131.022Alınan Faiz12 135.269FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 5.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.247NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.247DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.247Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.247Diğer Alacaklar6 1.630Finansal Varlıklar7 5.180.181TOPLAM VARLIKLAR5.186.058 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 27.366TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)27.366 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.158.692 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 158.692Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 5.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)11 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.158.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 135.269Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 131Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 60.184ESAS FAALİYET GELİRLERİ195.584Yönetim Ücretleri10 -12.084Saklama Ücretleri10 -1.422Denetim Ücretleri10 -12.500Danışmanlık Ücretleri10 -9.056Kurul Ücretleri10 -230Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -273Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -1.327ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-36.892ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)158.692NET DÖNEM KARI (ZARARI)158.692DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)158.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047866BIST