***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.07.2022 18:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.995.753
Net Dönem Karı (Zararı)
158.692
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-195.584
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -135.269
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -60.184
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -131
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.094.130
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -1.630
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 27.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 -5.119.866
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.131.022
Alınan Faiz
12 135.269
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.247
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.247
Diğer Alacaklar
6 1.630
Finansal Varlıklar
7 5.180.181
TOPLAM VARLIKLAR
5.186.058 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 27.366
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.366 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.158.692 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 158.692
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 5.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.158.692
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 135.269
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 131
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 60.184
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
195.584
Yönetim Ücretleri
10 -12.084
Saklama Ücretleri
10 -1.422
Denetim Ücretleri
10 -12.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -9.056
Kurul Ücretleri
10 -230
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -1.327
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.892
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
158.692
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
158.692
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
158.692
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047866
BIST