***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.07.2022 18:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-149.911
Net Dönem Karı (Zararı)
324.919
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-352.575
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -349.410
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -3.165
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-122.255
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -27.066
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 357.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 -453.071
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-149.911
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 150.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 89
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 89
Diğer Alacaklar
6 27.066
Finansal Varlıklar
7 141.646
Diğer Varlıklar
8 664.000
TOPLAM VARLIKLAR
832.801 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 357.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
357.882 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
474.919 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 324.919
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 150.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
474.919
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.165
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 349.410
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
352.575
Yönetim Ücretleri
10 -2.012
Saklama Ücretleri
10 -956
Denetim Ücretleri
10 -12.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -9.600
Kurul Ücretleri
10 -15
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -7
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -2.566
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.656
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
324.919
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
324.919
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
324.919
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047867
BIST