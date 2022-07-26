***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-149.911Net Dönem Karı (Zararı)324.919NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-352.575Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -349.410Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -3.165İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-122.255Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -27.066Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 357.882İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12 -453.071FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-149.911FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 150.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)89NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)89DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 89Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 89Diğer Alacaklar6 27.066Finansal Varlıklar7 141.646Diğer Varlıklar8 664.000TOPLAM VARLIKLAR832.801 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 357.882TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)357.882 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)474.919 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 324.919Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 150.000Katılma Payı İade Tutarı (-)11 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)474.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.165Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 349.410ESAS FAALİYET GELİRLERİ352.575Yönetim Ücretleri10 -2.012Saklama Ücretleri10 -956Denetim Ücretleri10 -12.500Danışmanlık Ücretleri10 -9.600Kurul Ücretleri10 -15Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -7Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -2.566ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-27.656ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)324.919NET DÖNEM KARI (ZARARI)324.919DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)324.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047867BIST