***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.07.2022 18:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.499.243
Net Dönem Karı (Zararı)
102.264.583
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-102.507.176
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.548
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -102.503.198
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.430
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.259.198
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -1.837
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 490.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 -32.748.311
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.501.791
Alınan Faiz
12 2.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 32.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
757
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
757
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 757
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 757
Diğer Alacaklar
6 1.837
Finansal Varlıklar
7 252.939
Diğer Varlıklar
8 135.000.000
TOPLAM VARLIKLAR
135.255.533 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 490.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
490.950 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
134.764.583 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 102.264.583
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 32.500.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
134.764.583
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.548
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.430
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 102.503.198
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
102.507.176
Yönetim Ücretleri
10 -206.218
Saklama Ücretleri
10 -7.347
Denetim Ücretleri
10 -12.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -9.100
Kurul Ücretleri
10 -3.924
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -74
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -3.430
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-242.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.264.583
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
102.264.583
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
102.264.583
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047868
BIST