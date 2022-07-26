***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.499.243Net Dönem Karı (Zararı)102.264.583NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-102.507.176Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.548Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -102.503.198Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.430İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-32.259.198Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -1.837Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 490.950İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12 -32.748.311FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-32.501.791Alınan Faiz12 2.548FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.500.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 32.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)757NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)757DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 757Diğer Alacaklar6 1.837Finansal Varlıklar7 252.939Diğer Varlıklar8 135.000.000TOPLAM VARLIKLAR135.255.533 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 490.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)490.950 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)134.764.583 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 102.264.583Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 32.500.000Katılma Payı İade Tutarı (-)11 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)134.764.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.548Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.430Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 102.503.198ESAS FAALİYET GELİRLERİ102.507.176Yönetim Ücretleri10 -206.218Saklama Ücretleri10 -7.347Denetim Ücretleri10 -12.500Danışmanlık Ücretleri10 -9.100Kurul Ücretleri10 -3.924Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -74Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -3.430ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-242.593ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)102.264.583NET DÖNEM KARI (ZARARI)102.264.583DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)102.264.583http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047868BIST