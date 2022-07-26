***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.07.2022 18:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.463 -5.558.801
Net Dönem Karı (Zararı)
-60.789 -58.279
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.474 -8.074
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -483
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 18.817 -790
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -28.291 -6.801
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
74.726 -5.492.931
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -19.194 27.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 93.921 -5.520.275
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.463 -5.559.284
Alınan Faiz
11 0 483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 5.560.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 5.560.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.463 1.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.463 1.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.568
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.031 1.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.031 5.568
Takas Alacakları
6 1
Finansal Varlıklar
7 5.097.445 5.181.892
TOPLAM VARLIKLAR
5.107.477 5.187.460
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 35.371 54.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.371 54.565
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.072.106 5.132.895
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.132.895 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -60.789 -58.279
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 5.560.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.072.106 5.501.721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 0 483
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 28.291 6.801
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -18.817 790
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.474 8.074
Yönetim Ücretleri
9 -40.324 -22.251
Saklama Ücretleri
9 -1.776 -331
Denetim Ücretleri
9 -14.300 -5.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -4.248 -37.524
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -49 -101
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -9.566 -1.146
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-70.263 -66.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-60.789 -58.279
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.789 -58.279
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.789 -58.279
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047869
BIST