***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.463 -5.558.801Net Dönem Karı (Zararı)-60.789 -58.279NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.474 -8.074Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 0 -483Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 18.817 -790Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -28.291 -6.801İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER74.726 -5.492.931Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 -19.194 27.344İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 93.921 -5.520.275FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR4.463 -5.559.284Alınan Faiz11 0 483FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 5.560.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 5.560.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.463 1.199NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.463 1.199DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.568DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.031 1.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 10.031 5.568Takas Alacakları6 1Finansal Varlıklar7 5.097.445 5.181.892TOPLAM VARLIKLAR5.107.477 5.187.460YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 35.371 54.565TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)35.371 54.565TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.072.106 5.132.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)5.132.895 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -60.789 -58.279Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 5.560.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.072.106 5.501.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 0 483Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 28.291 6.801Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -18.817 790ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.474 8.074Yönetim Ücretleri9 -40.324 -22.251Saklama Ücretleri9 -1.776 -331Denetim Ücretleri9 -14.300 -5.000Danışmanlık Ücretleri9 -4.248 -37.524Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -49 -101Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -9.566 -1.146ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-70.263 -66.353ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-60.789 -58.279NET DÖNEM KARI (ZARARI)-60.789 -58.279DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-60.789 -58.279http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047869BIST