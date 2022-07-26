***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.07.2022 18:16
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-144.322
Net Dönem Karı (Zararı)
-18.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.736
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.646
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -1.806
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-122.831
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-90
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 15.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -138.194
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-147.606
Alınan Faiz
11 3.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 150.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.678
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.678
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.678
Diğer Alacaklar
6 90
Finansal Varlıklar
7 141.646
TOPLAM VARLIKLAR
147.414 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 15.453
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.453 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
131.961 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -18.039
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 150.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
131.961
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.284
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.806
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.646
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.736
Yönetim Ücretleri
9 -228
Saklama Ücretleri
9 -1.582
Denetim Ücretleri
9 -12.500
Danışmanlık Ücretleri
9 -2.124
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -7
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -8.334
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.775
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.039
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.039
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047870
BIST