***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-144.322Net Dönem Karı (Zararı)-18.039NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.736Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.284Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.646Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -1.806İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-122.831Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-90Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 15.453İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -138.194FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-147.606Alınan Faiz11 3.284FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 150.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.678NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.678DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.678Diğer Alacaklar6 90Finansal Varlıklar7 141.646TOPLAM VARLIKLAR147.414 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 15.453TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.453 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)131.961 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -18.039Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 150.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)131.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.284Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.806Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.646ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.736Yönetim Ücretleri9 -228Saklama Ücretleri9 -1.582Denetim Ücretleri9 -12.500Danışmanlık Ücretleri9 -2.124Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -7Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -8.334ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-24.775ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-18.039NET DÖNEM KARI (ZARARI)-18.039DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-18.039http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047870BIST