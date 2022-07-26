***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.07.2022 18:16
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.005.367 -15.693.056
Net Dönem Karı (Zararı)
-16.801 41.703
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-305.731 -139.508
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -22.067 -63.864
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -277.102 -16.580
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -6.562 -59.064
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-704.902 -15.659.115
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 29.699 -2.161.736
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -105.913 93.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -628.688 -13.590.940
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.027.434 -15.756.920
Alınan Faiz
11 22.067 63.864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
999.429 15.720.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 999.429 15.720.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.938 26.944
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.938 26.944
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.606 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 668 26.944
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 668 6.606
Diğer Alacaklar
6 221.162 250.861
Finansal Varlıklar
7 43.912.400 43.000.048
TOPLAM VARLIKLAR
44.134.230 43.257.515
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 3.342.236 3.448.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.342.236 3.448.149
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
40.791.994 39.809.366
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
39.809.366 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -16.801 41.703
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 999.429 15.720.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
40.791.994 15.761.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 22.067 63.864
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.562 59.064
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 277.102 16.580
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
305.731 139.508
Yönetim Ücretleri
9 -289.177 -53.156
Saklama Ücretleri
9 -5.176 -898
Denetim Ücretleri
9 -14.300 -5.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -4.248
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -74 -145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -9.557 -38.606
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-322.532 -97.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.801 41.703
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.801 41.703
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.801 41.703
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047871
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