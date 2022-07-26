***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.005.367 -15.693.056Net Dönem Karı (Zararı)-16.801 41.703NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-305.731 -139.508Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -22.067 -63.864Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -277.102 -16.580Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -6.562 -59.064İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-704.902 -15.659.115Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 29.699 -2.161.736Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 -105.913 93.561İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -628.688 -13.590.940FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.027.434 -15.756.920Alınan Faiz11 22.067 63.864FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI999.429 15.720.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 999.429 15.720.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.938 26.944NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.938 26.944DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.606 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 668 26.944Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 668 6.606Diğer Alacaklar6 221.162 250.861Finansal Varlıklar7 43.912.400 43.000.048TOPLAM VARLIKLAR44.134.230 43.257.515YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 3.342.236 3.448.149TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.342.236 3.448.149TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)40.791.994 39.809.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)39.809.366 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -16.801 41.703Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 999.429 15.720.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)40.791.994 15.761.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 22.067 63.864Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 6.562 59.064Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 277.102 16.580ESAS FAALİYET GELİRLERİ305.731 139.508Yönetim Ücretleri9 -289.177 -53.156Saklama Ücretleri9 -5.176 -898Denetim Ücretleri9 -14.300 -5.000Danışmanlık Ücretleri9 -4.248Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -74 -145Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -9.557 -38.606ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-322.532 -97.805ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-16.801 41.703NET DÖNEM KARI (ZARARI)-16.801 41.703DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-16.801 41.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047871BIST