***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.07.2022 18:16
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.697.272
Net Dönem Karı (Zararı)
1.276.531
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.332.590
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.134
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 323.405
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -1.654.861
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.642.347
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.683
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 5.402.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -20.041.888
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.698.406
Alınan Faiz
11 1.134
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.700.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 14.700.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.728
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.728
Diğer Alacaklar
6 2.683
Finansal Varlıklar
7 21.373.344
TOPLAM VARLIKLAR
21.378.755 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 5.402.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.402.224 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.976.531 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.276.531
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 14.700.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.976.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.134
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.654.861
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -323.405
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.332.590
Yönetim Ücretleri
9 -31.422
Saklama Ücretleri
9 -1.779
Denetim Ücretleri
9 -12.500
Danışmanlık Ücretleri
9 -2.124
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -4
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -8.230
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-56.059
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.276.531
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.276.531
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.276.531
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047873
BIST