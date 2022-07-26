***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.697.272Net Dönem Karı (Zararı)1.276.531NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.332.590Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.134Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 323.405Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -1.654.861İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.642.347Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.683Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 5.402.224İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -20.041.888FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.698.406Alınan Faiz11 1.134FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.700.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 14.700.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.728NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.728DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.728Diğer Alacaklar6 2.683Finansal Varlıklar7 21.373.344TOPLAM VARLIKLAR21.378.755 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 5.402.224TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.402.224 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.976.531 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.276.531Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 14.700.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.976.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.134Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.654.861Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -323.405ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.332.590Yönetim Ücretleri9 -31.422Saklama Ücretleri9 -1.779Denetim Ücretleri9 -12.500Danışmanlık Ücretleri9 -2.124Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -4Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -8.230ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-56.059ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.276.531NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.276.531DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.276.531http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047873BIST