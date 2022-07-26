***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.07.2022 18:16
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.999.064 -120.639
Net Dönem Karı (Zararı)
85.974 -7.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-164.442 -2.081
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -18.794 -2.081
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -136.648
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.929.596 -111.159
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -8.449 -82
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 20.806 8.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 -9.941.953 -120.061
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.008.064 -120.639
Alınan Faiz
12 9.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.001.884 130.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 10.001.884 130.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.820 9.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.820 9.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.300 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.120 9.361
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.120 4.300
Diğer Alacaklar
6 9.288 839
Finansal Varlıklar
7 10.227.940 39.057 18.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
39.057 18.251
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.205.291 117.433
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
117.433
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 85.974 -7.399
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 10.001.884 130.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.205.291 122.601
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 9.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 136.648
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 18.794 2.081
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
164.442 2.081
Yönetim Ücretleri
10 -24.027 -257
Saklama Ücretleri
10 -1.648 -7
Denetim Ücretleri
10 -13.018 -9.075
Danışmanlık Ücretleri
10 -29.024
Kurul Ücretleri
10 -516 -7
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -535 -6
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -9.700 -128
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-78.468 -9.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.974 -7.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
85.974 -7.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
85.974 -7.399
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047874
BIST