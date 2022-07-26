***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.999.064 -120.639Net Dönem Karı (Zararı)85.974 -7.399NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-164.442 -2.081Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -9.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -18.794 -2.081Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -136.648İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.929.596 -111.159Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -8.449 -82Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 20.806 8.984İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12 -9.941.953 -120.061FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.008.064 -120.639Alınan Faiz12 9.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.001.884 130.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 10.001.884 130.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.820 9.361NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.820 9.361DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.300 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 7.120 9.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.120 4.300Diğer Alacaklar6 9.288 839Finansal Varlıklar7 10.227.940 39.057 18.251TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)39.057 18.251TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.205.291 117.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)117.433Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 85.974 -7.399Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 10.001.884 130.000Katılma Payı İade Tutarı (-)11 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.205.291 122.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 9.000Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 136.648Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 18.794 2.081ESAS FAALİYET GELİRLERİ164.442 2.081Yönetim Ücretleri10 -24.027 -257Saklama Ücretleri10 -1.648 -7Denetim Ücretleri10 -13.018 -9.075Danışmanlık Ücretleri10 -29.024Kurul Ücretleri10 -516 -7Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -535 -6Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -9.700 -128ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-78.468 -9.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)85.974 -7.399NET DÖNEM KARI (ZARARI)85.974 -7.399DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)85.974 -7.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047874BIST