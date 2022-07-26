***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.07.2022 18:16
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.292 -199.996.085
Net Dönem Karı (Zararı)
16.798.477 11.683.971
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.852.145 -11.979.210
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.353.186 -799
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.836.341 -3.635.062
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -8.662.618 -8.343.349
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.289.226 -199.701.645
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -104.981 -3.340
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 57.616 217.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -6.241.861 -199.916.117
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.342.894 -199.996.884
Alınan Faiz
12 9.353.186 799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 200.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 200.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.292 3.915
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.292 3.915
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.300 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.592 3.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.592 5.300
Diğer Alacaklar
6 105.510 529
Finansal Varlıklar
7 72.163.825 177.803.005
Diğer Varlıklar
8 188.320.000 65.940.000
TOPLAM VARLIKLAR
260.604.927 243.748.834
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 354.131 296.515
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
354.131 296.515
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
260.250.796 243.452.319
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
243.452.319 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 16.798.477 11.683.971
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 0 200.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
260.250.796 211.683.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 9.353.186 799
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.662.618 8.343.349
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.836.351 3.635.062
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.852.155 11.979.210
Yönetim Ücretleri
10 -403.776 -170.325
Saklama Ücretleri
10 -85.025 -25.192
Denetim Ücretleri
10 -12.500 -4.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -8.232
Kurul Ücretleri
10 -25.604
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -61.211 -62.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -2.457.310 -32.797
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.053.658 -295.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.798.497 11.683.971
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.798.497 11.683.971
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.798.497 11.683.971
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047875
BIST