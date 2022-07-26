***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.292 -199.996.085Net Dönem Karı (Zararı)16.798.477 11.683.971NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.852.145 -11.979.210Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -9.353.186 -799Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.836.341 -3.635.062Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -8.662.618 -8.343.349İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.289.226 -199.701.645Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6 -104.981 -3.340Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 57.616 217.812İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7,8 -6.241.861 -199.916.117FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.342.894 -199.996.884Alınan Faiz12 9.353.186 799FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 200.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 0 200.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.292 3.915NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.292 3.915DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.300 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 15.592 3.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 15.592 5.300Diğer Alacaklar6 105.510 529Finansal Varlıklar7 72.163.825 177.803.005Diğer Varlıklar8 188.320.000 65.940.000TOPLAM VARLIKLAR260.604.927 243.748.834YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 354.131 296.515TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)354.131 296.515TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)260.250.796 243.452.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)243.452.319 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 16.798.477 11.683.971Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 0 200.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)11 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)260.250.796 211.683.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 9.353.186 799Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.662.618 8.343.349Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.836.351 3.635.062ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.852.155 11.979.210Yönetim Ücretleri10 -403.776 -170.325Saklama Ücretleri10 -85.025 -25.192Denetim Ücretleri10 -12.500 -4.000Danışmanlık Ücretleri10 -8.232Kurul Ücretleri10 -25.604Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -61.211 -62.925Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -2.457.310 -32.797ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.053.658 -295.239ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.798.497 11.683.971NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.798.497 11.683.971DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.798.497 11.683.971http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047875BIST