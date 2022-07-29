***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 18:11
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.649 -10.596.267
Net Dönem Karı (Zararı)
12 559.371 4.022.718
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-655.059 -3.822.673
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -29.064 -140.501
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.676 -3.627.236
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-618.319 -54.936
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
58.975 -10.936.813
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -296
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -9.270 42.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 68.245 -10.978.840
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-36.713 -10.736.768
Alınan Temettü
12 29.064 140.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 10.600.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 10.600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.649 3.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.649 3.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.654 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.733
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.654
Diğer Alacaklar
5 2.138 2.138
Finansal Varlıklar
19 728.462 170.712
Diğer Varlıklar
9 13.725.000 13.725.000
TOPLAM VARLIKLAR
14.455.605 13.905.504
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 54.615 63.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
54.615 63.885
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.400.990 13.841.619
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 13.841.619
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 559.371 4.022.718
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.600.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.400.990 14.622.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 29.064 140.501
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 618.319 54.936
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 7.676 3.627.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 258.866
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
655.059 4.081.539
Yönetim Ücretleri
8 -56.351 -30.044
Saklama Ücretleri
8 -6.710 -1.647
Denetim Ücretleri
8 -3.750 -4.000
Danışmanlık Ücretleri
8 -12.867
Kurul Ücretleri
8 -1.425 -755
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -46 -189
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.539 -22.186
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-95.688 -58.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
559.371 4.022.718
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
559.371 4.022.718
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
559.371 4.022.718
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049396
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