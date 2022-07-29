***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.649 -10.596.267Net Dönem Karı (Zararı)12 559.371 4.022.718NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-655.059 -3.822.673Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -29.064 -140.501Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -7.676 -3.627.236Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-618.319 -54.936İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER58.975 -10.936.813Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -296Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -9.270 42.323İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 68.245 -10.978.840FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-36.713 -10.736.768Alınan Temettü12 29.064 140.501FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 10.600.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 10.600.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.649 3.733NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.649 3.733DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.654 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.654Diğer Alacaklar5 2.138 2.138Finansal Varlıklar19 728.462 170.712Diğer Varlıklar9 13.725.000 13.725.000TOPLAM VARLIKLAR14.455.605 13.905.504YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 54.615 63.885TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)54.615 63.885TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)14.400.990 13.841.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 13.841.619Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 559.371 4.022.718Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 10.600.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)14.400.990 14.622.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 29.064 140.501Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 618.319 54.936Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 7.676 3.627.236Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 258.866ESAS FAALİYET GELİRLERİ655.059 4.081.539Yönetim Ücretleri8 -56.351 -30.044Saklama Ücretleri8 -6.710 -1.647Denetim Ücretleri8 -3.750 -4.000Danışmanlık Ücretleri8 -12.867Kurul Ücretleri8 -1.425 -755Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -46 -189Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -14.539 -22.186ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-95.688 -58.821ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)559.371 4.022.718NET DÖNEM KARI (ZARARI)559.371 4.022.718DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)559.371 4.022.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049396BIST