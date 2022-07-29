***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.832Net Dönem Karı (Zararı)394.465NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-44.565Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -44.565İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-345.068Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -418Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 41.167İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4 -385.817FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR4.832FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIKatılma Payı İhraçlarından Elde Edilen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.832NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.832DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.832Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.832Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 10.430.382Ters Repo Alacakları5 418TOPLAM VARLIKLAR10.435.632YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 41.167TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)41.167TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.394.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7 394.465Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7 10.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)7 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.394.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 395.533Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 44.565ESAS FAALİYET GELİRLERİ440.098Yönetim Ücretleri10 -45.633ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-45.633ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)394.465NET DÖNEM KARI (ZARARI)394.465DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)394.465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049400BIST