***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:16
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.618.182 6.572.475
Net Dönem Karı (Zararı)
24.016.404 3.568.314
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.840.811 -3.999.929
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.808.163 -3.859.099
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.032.648 -140.830
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.365.574 3.144.991
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.461.943 -435.360
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
906.303 164.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.809.934 3.415.595
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.189.981 2.713.376
Alınan Faiz
11 16.808.163 3.859.099
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10 10.834.680 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.834.680 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.452.862 6.572.475
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.452.862 6.572.475
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 45.921.997 10.112
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 62.374.859 6.582.587
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.374.859 45.921.998
Diğer Alacaklar
6 6.809.725 1.347.782
Finansal Varlıklar
5 261.424.354 261.424.354
TOPLAM VARLIKLAR
330.608.938 308.694.134
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.426.567 520.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.426.567 520.264
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
329.182.371 308.173.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
294.331.287 46.524.821
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 24.016.404 3.568.314
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 10.834.680
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
329.182.371 50.093.135
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 16.808.163 3.859.099
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.422.675 130.500
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.032.648 140.830
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.263.486 4.130.429
Yönetim Ücretleri
12 -2.552.502 -388.724
Saklama Ücretleri
12 -82.584 -12.179
Denetim Ücretleri
12 -39.911 -27.700
Danışmanlık Ücretleri
12 -531.000 -117.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -41.085 -16.482
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.247.082 -562.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.016.404 3.568.314
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.016.404 3.568.314
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.016.404 3.568.314
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049685
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