***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.618.182 6.572.475Net Dönem Karı (Zararı)24.016.404 3.568.314NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-17.840.811 -3.999.929Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -16.808.163 -3.859.099Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.032.648 -140.830İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.365.574 3.144.991Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-5.461.943 -435.360Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler906.303 164.756İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.809.934 3.415.595FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.189.981 2.713.376Alınan Faiz11 16.808.163 3.859.099FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10 10.834.680 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 10.834.680 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.452.862 6.572.475NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.452.862 6.572.475DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 45.921.997 10.112DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 62.374.859 6.582.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 62.374.859 45.921.998Diğer Alacaklar6 6.809.725 1.347.782Finansal Varlıklar5 261.424.354 261.424.354TOPLAM VARLIKLAR330.608.938 308.694.134YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.426.567 520.264TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.426.567 520.264TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)329.182.371 308.173.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)294.331.287 46.524.821Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 24.016.404 3.568.314Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 10.834.680TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)329.182.371 50.093.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 16.808.163 3.859.099Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 9.422.675 130.500Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.032.648 140.830ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.263.486 4.130.429Yönetim Ücretleri12 -2.552.502 -388.724Saklama Ücretleri12 -82.584 -12.179Denetim Ücretleri12 -39.911 -27.700Danışmanlık Ücretleri12 -531.000 -117.030Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -41.085 -16.482ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.247.082 -562.115ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.016.404 3.568.314NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.016.404 3.568.314DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)24.016.404 3.568.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049685BIST