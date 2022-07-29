***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.040 15.847Net Dönem Karı (Zararı)55.048.738 1.475.184NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.711.649 -936.186Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -807.639Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 2.519.288 -936.186İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-57.522.986 -523.151Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.708.068 1.123.185Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler734.233 -168.496İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-61.965.287 -1.477.840FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-762.599 15.847Alınan Faiz11 807.639FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.040 15.847NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.040 15.847DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.845 3.637DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 62.885 19.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 62.885 17.485Diğer Alacaklar7 769.082 1.369.037Finansal Varlıklar19 109.954.393 36.151.011Diğer Varlıklar5, 8 481.933.399 499.399.255TOPLAM VARLIKLAR592.719.759 536.936.788YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 2.272.689 1.538.456TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.272.689 1.538.456TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)590.447.070 535.398.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)535.398.332 323.090.849Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 55.048.738 1.475.184TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)590.447.070 324.566.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 807.639Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 62.973.480 3.289.378Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -2.519.288 936.186ESAS FAALİYET GELİRLERİ61.261.831 4.225.564Yönetim Ücretleri12 -2.984.757 -1.707.236Saklama Ücretleri12 -137.343 -71.192MKK Ücretleri12 -4.602Denetim Ücretleri12 -38.143 -8.650Danışmanlık Ücretleri12 -32.920 -9.050Kurul Ücretleri12 -63.914 -32.419Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -5 -155Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -2.956.011 -917.076ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.213.093 -2.750.380ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.048.738 1.475.184NET DÖNEM KARI (ZARARI)55.048.738 1.475.184DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)55.048.738 1.475.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049691BIST