***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:17
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.040 15.847
Net Dönem Karı (Zararı)
55.048.738 1.475.184
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.711.649 -936.186
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -807.639
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.519.288 -936.186
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.522.986 -523.151
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.708.068 1.123.185
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
734.233 -168.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-61.965.287 -1.477.840
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-762.599 15.847
Alınan Faiz
11 807.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.040 15.847
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.040 15.847
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.845 3.637
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.885 19.484
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.885 17.485
Diğer Alacaklar
7 769.082 1.369.037
Finansal Varlıklar
19 109.954.393 36.151.011
Diğer Varlıklar
5, 8 481.933.399 499.399.255
TOPLAM VARLIKLAR
592.719.759 536.936.788
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 2.272.689 1.538.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.272.689 1.538.456
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
590.447.070 535.398.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
535.398.332 323.090.849
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 55.048.738 1.475.184
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
590.447.070 324.566.033
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 807.639
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 62.973.480 3.289.378
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.519.288 936.186
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
61.261.831 4.225.564
Yönetim Ücretleri
12 -2.984.757 -1.707.236
Saklama Ücretleri
12 -137.343 -71.192
MKK Ücretleri
12 -4.602
Denetim Ücretleri
12 -38.143 -8.650
Danışmanlık Ücretleri
12 -32.920 -9.050
Kurul Ücretleri
12 -63.914 -32.419
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -5 -155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.956.011 -917.076
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.213.093 -2.750.380
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.048.738 1.475.184
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.048.738 1.475.184
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.048.738 1.475.184
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049691
BIST