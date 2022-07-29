***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.018.695 1.234.223Net Dönem Karı (Zararı)2.764.486 2.703.359NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.476.637 -2.404.556Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -2.476.187 -2.400.931Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-450 -3.625İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.306.544 935.420Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.967.486 2.108.678Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-655.568 24.131İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-683.490 -1.197.389FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.018.695 1.234.223FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10 0 4.187.306YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.018.695 5.421.529NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.018.695 5.421.529DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.291.002 42.505DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.272.307 5.464.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.272.757 8.292.617Diğer Alacaklar6 6.738.241 2.770.755Finansal Varlıklar18 19.834.724 16.673.432TOPLAM VARLIKLAR29.845.722 27.736.804YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 126.565 782.133TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)126.565 782.133TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)29.719.157 26.954.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)26.954.671 13.511.788Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 2.764.486 2.703.359Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 4.187.306TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)29.719.157 20.402.453Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -89.281 2.400.931Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.476.187 460.271Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 656.904ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.043.810 2.861.202Yönetim Ücretleri12 -153.783 -91.157Saklama Ücretleri12 -1.239Denetim Ücretleri12 -39.911 -16.800Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -3.646 -1.730Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -81.984 -46.917ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-279.324 -157.843ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.764.486 2.703.359NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.764.486 2.703.359DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.764.486 2.703.359http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049694BIST