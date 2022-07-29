***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:19
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.018.695 1.234.223
Net Dönem Karı (Zararı)
2.764.486 2.703.359
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.476.637 -2.404.556
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.476.187 -2.400.931
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-450 -3.625
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.306.544 935.420
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.967.486 2.108.678
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-655.568 24.131
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-683.490 -1.197.389
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.018.695 1.234.223
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10 0 4.187.306
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.018.695 5.421.529
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.018.695 5.421.529
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.291.002 42.505
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.272.307 5.464.034
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.272.757 8.292.617
Diğer Alacaklar
6 6.738.241 2.770.755
Finansal Varlıklar
18 19.834.724 16.673.432
TOPLAM VARLIKLAR
29.845.722 27.736.804
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 126.565 782.133
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
126.565 782.133
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
29.719.157 26.954.671
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.954.671 13.511.788
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 2.764.486 2.703.359
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 4.187.306
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
29.719.157 20.402.453
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -89.281 2.400.931
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.476.187 460.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 656.904
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.043.810 2.861.202
Yönetim Ücretleri
12 -153.783 -91.157
Saklama Ücretleri
12 -1.239
Denetim Ücretleri
12 -39.911 -16.800
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -3.646 -1.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -81.984 -46.917
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-279.324 -157.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.764.486 2.703.359
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.764.486 2.703.359
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.764.486 2.703.359
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049694
BIST