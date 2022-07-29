***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:21
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.557.502
Net Dönem Karı (Zararı)
44.288.559
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
37.681.272
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.925.539
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 42.606.811
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-154.452.872
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.213.801
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.571.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-154.810.201
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-72.483.041
Alınan Faiz
11 4.925.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.565.904
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 100.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -32.434.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.402
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.402
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.402
Takas Alacakları
5 1.213.801
Finansal Varlıklar
18 112.203.390
TOPLAM VARLIKLAR
113.425.593
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.213.479
Diğer Borçlar
6 357.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.571.130
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
111.854.463
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 44.288.559
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 100.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -32.434.096
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
111.854.463
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.925.539
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 773.824
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 42.606.811
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.306.174
Yönetim Ücretleri
12 -570.591
Saklama Ücretleri
12 -24.133
Denetim Ücretleri
12 -15.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -8.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.399.085
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.017.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.288.559
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
44.288.559
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
44.288.559
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049700
BIST