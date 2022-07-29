***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.557.502Net Dönem Karı (Zararı)44.288.559NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER37.681.272Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -4.925.539Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 42.606.811İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-154.452.872Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.213.801Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.571.130İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-154.810.201FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-72.483.041Alınan Faiz11 4.925.539FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.565.904Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 100.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -32.434.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.402NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.402DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.402Takas Alacakları5 1.213.801Finansal Varlıklar18 112.203.390TOPLAM VARLIKLAR113.425.593YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.213.479Diğer Borçlar6 357.651TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.571.130TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)111.854.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 44.288.559Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 100.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)9 -32.434.096TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)111.854.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.925.539Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 773.824Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 42.606.811ESAS FAALİYET GELİRLERİ48.306.174Yönetim Ücretleri12 -570.591Saklama Ücretleri12 -24.133Denetim Ücretleri12 -15.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -8.806Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.399.085ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.017.615ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.288.559NET DÖNEM KARI (ZARARI)44.288.559DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)44.288.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049700BIST