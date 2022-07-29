***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:29
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.998.443 -19.316
Net Dönem Karı (Zararı)
-12.111 -193.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.058 75.702
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.058 75.702
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.988.390 98.816
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.500.000 190
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-909.845 -8.897.807
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.578.545 8.996.433
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.998.443 -19.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10 19.998.301
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 19.998.301
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-142 -19.316
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-142 -19.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.260 36.053
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.118 16.737
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.118 7.260
Diğer Alacaklar
6 3.501.106 1.106
Finansal Varlıklar
18 84.325.077 67.733.419
TOPLAM VARLIKLAR
87.833.301 67.741.785
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 507.586 402.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
507.586 402.260
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
87.325.715 67.339.525
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
67.339.525 49.428.946
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 -12.111 -193.834
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 19.998.301
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
87.325.715 49.235.112
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 976.854 568.838
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.058 -75.702
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
974.796 493.136
Yönetim Ücretleri
12 -921.064 -593.807
Saklama Ücretleri
12 -11.398 -6.160
Denetim Ücretleri
12 -39.911 -27.700
Danışmanlık Ücretleri
12 -51.920
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -959 -52
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.575 -7.331
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-986.907 -686.970
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.111 -193.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.111 -193.834
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 -12.111 -193.834
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049723
BIST