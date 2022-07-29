***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.998.443 -19.316Net Dönem Karı (Zararı)-12.111 -193.834NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.058 75.702Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 2.058 75.702İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.988.390 98.816Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.500.000 190Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-909.845 -8.897.807İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.578.545 8.996.433FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.998.443 -19.316FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10 19.998.301Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 19.998.301YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-142 -19.316NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-142 -19.316DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.260 36.053DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.118 16.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.118 7.260Diğer Alacaklar6 3.501.106 1.106Finansal Varlıklar18 84.325.077 67.733.419TOPLAM VARLIKLAR87.833.301 67.741.785YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 507.586 402.260TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)507.586 402.260TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)87.325.715 67.339.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)67.339.525 49.428.946Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 -12.111 -193.834Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 19.998.301TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)87.325.715 49.235.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 976.854 568.838Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -2.058 -75.702ESAS FAALİYET GELİRLERİ974.796 493.136Yönetim Ücretleri12 -921.064 -593.807Saklama Ücretleri12 -11.398 -6.160Denetim Ücretleri12 -39.911 -27.700Danışmanlık Ücretleri12 -51.920Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -959 -52Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.575 -7.331ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-986.907 -686.970ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-12.111 -193.834NET DÖNEM KARI (ZARARI)-12.111 -193.834DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9 -12.111 -193.834http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049723BIST