***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.358.494 -1.190.249Net Dönem Karı (Zararı)2.185.994 -108.374NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER243.790 -53.107Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.653 214Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler246.823 -53.107Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -1.380 -214İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.791.311 -1.028.554Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-134.429 -955.994Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler181.643 12.281İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-20.838.525 -84.841FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-18.361.527 -1.190.035Alınan Faiz11 3.033 -214FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10 29.984.666Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 29.984.666YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.626.172 -1.190.249NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.626.172 -1.190.249DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ358.538 1.522.090DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.984.710 331.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.986.363 358.591Diğer Alacaklar5 840.434 706.006Finansal Varlıklar6 40.092.270 19.502.167TOPLAM VARLIKLAR52.919.067 20.566.764YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 988.156 806.513TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)988.156 806.513TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)51.930.911 19.760.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19.760.251 12.901.086Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 2.185.994 -108.374Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 29.984.666TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)51.930.911 12.792.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.033Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.109.622 141.133Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -246.823 53.107ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.865.832 194.240Yönetim Ücretleri12 -549.770 -135.757Saklama Ücretleri12 0 -1.239Denetim Ücretleri12 -39.911 -18.850Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -6.851 -1.656Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.185.994 -108.374http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049724BIST