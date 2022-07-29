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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2022 20:29
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.358.494 -1.190.249
Net Dönem Karı (Zararı)
2.185.994 -108.374
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
243.790 -53.107
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.653 214
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
246.823 -53.107
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -1.380 -214
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.791.311 -1.028.554
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-134.429 -955.994
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
181.643 12.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.838.525 -84.841
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.361.527 -1.190.035
Alınan Faiz
11 3.033 -214
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10 29.984.666
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 29.984.666
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.626.172 -1.190.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.626.172 -1.190.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
358.538 1.522.090
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.984.710 331.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.986.363 358.591
Diğer Alacaklar
5 840.434 706.006
Finansal Varlıklar
6 40.092.270 19.502.167
TOPLAM VARLIKLAR
52.919.067 20.566.764
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 988.156 806.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
988.156 806.513
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
51.930.911 19.760.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.760.251 12.901.086
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 2.185.994 -108.374
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 29.984.666
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
51.930.911 12.792.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.033
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.109.622 141.133
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -246.823 53.107
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.865.832 194.240
Yönetim Ücretleri
12 -549.770 -135.757
Saklama Ücretleri
12 0 -1.239
Denetim Ücretleri
12 -39.911 -18.850
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -6.851 -1.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
ELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.185.994 -108.374



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049724


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Yarım 3.302 3.356 15,00  
Çeyrek 1.656 1.678 8,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,40 0,35  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,19  
B. Petrol 104 104 1,96  
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