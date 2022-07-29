***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.139.139 636.141Net Dönem Karı (Zararı)226.605.855 39.009.854NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-131.118.027 -36.372.704Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -66.570 -69.424Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -131.051.457 -36.303.280İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-146.714.879 -1.815.604Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9.257.309 5.253.360Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-59.416.559 1.750.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-96.555.629 -8.819.379FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-51.227.051 821.546Alınan Faiz11 87.912 -185.405FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10 51.023.617 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-115.522 636.141NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-115.522 636.141DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ151.767 2.784.208DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.245 3.420.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 36.245 153.464Diğer Alacaklar5 1.385.962 7.611.173Finansal Varlıklar19 572.701.307 527.552.522Diğer Varlıklar7, 8 686.585.684 507.159.480TOPLAM VARLIKLAR1.260.709.198 1.042.476.639YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 82.665.063 142.061.976TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)82.665.063 142.061.976TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.178.044.135 900.414.663Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)900.414.663 464.961.086Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 226.605.855 39.009.854Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 51.023.617TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.178.044.135 503.970.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 66.570 69.424Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 106.667.097 9.465.164Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 131.051.457 36.303.280Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11, 13 3.814 3.680ESAS FAALİYET GELİRLERİ237.788.938 45.841.548Yönetim Ücretleri12 -5.673.806 -3.331.313Saklama Ücretleri12 -244.670 -109.954Denetim Ücretleri12 -38.143 -8.625Danışmanlık Ücretleri12 -49.520 -6.000Kurul Ücretleri12 -186.097 -64.587Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -1.331.147 -167.088Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.659.700 -3.144.127ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.183.083 -6.831.694ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)226.605.855 39.009.854NET DÖNEM KARI (ZARARI)226.605.855 39.009.854DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)226.605.855 39.009.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049732BIST