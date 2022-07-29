***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.139.139 636.141
Net Dönem Karı (Zararı)
226.605.855 39.009.854
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-131.118.027 -36.372.704
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -66.570 -69.424
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -131.051.457 -36.303.280
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-146.714.879 -1.815.604
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9.257.309 5.253.360
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-59.416.559 1.750.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-96.555.629 -8.819.379
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-51.227.051 821.546
Alınan Faiz
11 87.912 -185.405
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10 51.023.617 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-115.522 636.141
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-115.522 636.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
151.767 2.784.208
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.245 3.420.349
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.245 153.464
Diğer Alacaklar
5 1.385.962 7.611.173
Finansal Varlıklar
19 572.701.307 527.552.522
Diğer Varlıklar
7, 8 686.585.684 507.159.480
TOPLAM VARLIKLAR
1.260.709.198 1.042.476.639
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 82.665.063 142.061.976
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
82.665.063 142.061.976
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.178.044.135 900.414.663
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
900.414.663 464.961.086
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 226.605.855 39.009.854
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 51.023.617
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.178.044.135 503.970.940
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 66.570 69.424
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 106.667.097 9.465.164
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 131.051.457 36.303.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11, 13 3.814 3.680
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
237.788.938 45.841.548
Yönetim Ücretleri
12 -5.673.806 -3.331.313
Saklama Ücretleri
12 -244.670 -109.954
Denetim Ücretleri
12 -38.143 -8.625
Danışmanlık Ücretleri
12 -49.520 -6.000
Kurul Ücretleri
12 -186.097 -64.587
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -1.331.147 -167.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.659.700 -3.144.127
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.183.083 -6.831.694
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
226.605.855 39.009.854
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
226.605.855 39.009.854
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
226.605.855 39.009.854
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049732
BIST