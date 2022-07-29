***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:34
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-249.994.719 5.000
Net Dönem Karı (Zararı)
24.644.418 -2.495.292
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.235.459 -324.451
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -556.443 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -21.679.016 -324.451
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-252.403.678 2.824.743
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-307.419.290 189
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
240.447 182.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
54.775.165 2.642.033
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-249.994.719 5.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10 250.001.790
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 250.001.790
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.071 5.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.071 5.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.169 12.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.240 17.350
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.240 4.169
Diğer Alacaklar
6 372.420.374 65.001.084
Finansal Varlıklar
18 224.525.051 257.064.757
TOPLAM VARLIKLAR
596.956.665 322.070.010
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.676.794 1.436.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.676.794 1.436.347
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
595.279.871 320.633.663
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
320.633.663 227.657.310
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 24.644.418 -2.495.292
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 250.001.790
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
595.279.871 225.162.018
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 556.443
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.243.952 313.983
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 21.679.016 324.451
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.479.411 638.434
Yönetim Ücretleri
12 -4.624.876 -2.385.956
Saklama Ücretleri
12 -75.153 -27.139
Denetim Ücretleri
12 -39.911 -18.850
Danışmanlık Ücretleri
12 -79.650 -688.825
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -1.078 -327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -14.325 -12.629
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.834.993 -3.133.726
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.644.418 -2.495.292
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.644.418 -2.495.292
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.644.418 -2.495.292
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049747
BIST