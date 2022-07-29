***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-249.994.719 5.000Net Dönem Karı (Zararı)24.644.418 -2.495.292NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-22.235.459 -324.451Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -556.443 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -21.679.016 -324.451İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-252.403.678 2.824.743Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-307.419.290 189Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler240.447 182.521İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler54.775.165 2.642.033FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-249.994.719 5.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10 250.001.790Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 250.001.790YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.071 5.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.071 5.000DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.169 12.350DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.240 17.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.240 4.169Diğer Alacaklar6 372.420.374 65.001.084Finansal Varlıklar18 224.525.051 257.064.757TOPLAM VARLIKLAR596.956.665 322.070.010YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.676.794 1.436.347TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.676.794 1.436.347TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)595.279.871 320.633.663Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)320.633.663 227.657.310Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 24.644.418 -2.495.292Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 250.001.790TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)595.279.871 225.162.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 556.443Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 7.243.952 313.983Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 21.679.016 324.451ESAS FAALİYET GELİRLERİ29.479.411 638.434Yönetim Ücretleri12 -4.624.876 -2.385.956Saklama Ücretleri12 -75.153 -27.139Denetim Ücretleri12 -39.911 -18.850Danışmanlık Ücretleri12 -79.650 -688.825Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -1.078 -327Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -14.325 -12.629ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.834.993 -3.133.726ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.644.418 -2.495.292NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.644.418 -2.495.292DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)24.644.418 -2.495.292http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049747BIST