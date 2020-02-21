***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 20.697.739 12.987.966Satışların Maliyeti13 -476.795 -280.719TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.220.944 12.707.247BRÜT KAR (ZARAR)20.220.944 12.707.247Genel Yönetim Giderleri14 -7.139.319 -4.938.809Pazarlama Giderleri15 -263.200 -67.025Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 314.439 97.054Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -360.182 -763ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.772.682 7.797.704FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.772.682 7.797.704Finansman Gelirleri18 4.413.317 2.053.934SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.185.999 9.851.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.789.336 -2.166.103Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -3.808.912 -2.181.455Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 19.576 15.352SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.396.663 7.685.535DÖNEM KARI (ZARARI)13.396.663 7.685.535Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.396.663 7.685.535Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.880.944 5.655.180Dönem Karı (Zararı)13.396.663 7.685.535Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.396.663 7.685.535Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.316.346 651.568Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 18.603 4.029Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 831.078 534.631Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 831.078 534.631Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-342.247 -153.078Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-342.247 -153.078Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.900.117Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 -1.900.117Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.808.912 2.166.103İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.858.437 -613.665Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.280.242 -654.599İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.280.242 -654.599Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.400 -61.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.400 -61.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.305 -7.438Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.366 108İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.366 108Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler432.144 109.264İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)432.144 109.264İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.854.572 7.723.438Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.973.628 -2.068.258YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.948.388 -12.856.551Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -180.837 -8.711Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -180.837 -8.711Alınan Faiz182.449 174.783Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-11.950.000 -13.022.623FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-67.444 -7.201.371NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-67.444 -7.201.371DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.105 7.272.476DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.661 71.105Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.661 71.105Finansal Yatırımlar6 26.703.637 14.922.740Ticari Alacaklar6.039.439 3.751.797İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.971.039 3.690.797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 68.400 61.000Peşin Ödenmiş Giderler15.041 10.738İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 15.041 10.738ARA TOPLAM32.761.778 18.756.380TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.761.778 18.756.380DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar169.956 7.722Tesis, Makine ve Cihazlar10 169.956 7.722Ertelenmiş Vergi Varlığı34.647 15.071TOPLAM DURAN VARLIKLAR204.603 22.793TOPLAM VARLIKLAR32.966.381 18.779.173KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar1.474 108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.474 108Diğer Borçlar521.184 339.039İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 521.184 339.039Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 839.810 563.854Kısa Vadeli Karşılıklar750.000 500.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 750.000 500.000ARA TOPLAM2.112.468 1.403.001TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.112.468 1.403.001UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 157.487 76.409TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.487 76.409TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.269.955 1.479.410ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.696.426 17.299.763Ödenmiş Sermaye12 16.000.000 5.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler614.186 230.711Yasal Yedekler12 614.186 230.711Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları685.577 4.383.517Net Dönem Karı veya Zararı13.396.663 7.685.535TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.696.426 17.299.763TOPLAM KAYNAKLAR32.966.381 18.779.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -744.084 5.358.312 9.614.228Transferler230.711 5.127.601 -5.358.312Dönem Karı (Zararı)7.685.535 7.685.535Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 230.711 4.383.517 7.685.535 17.299.763 17.299.763Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 230.711 4.383.517 7.685.535 17.299.763 17.299.763Transferler383.475 7.302.060 -7.685.535Dönem Karı (Zararı)13.396.663 13.396.663Sermaye Arttırımı11.000.000 -11.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 614.186 685.577 13.396.663 30.696.426 30.696.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.396.663 7.685.535DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.396.663 7.685.535Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.396.663 7.685.535http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820967BIST