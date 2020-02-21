***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
21.02.2020 18:12
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 20.697.739 12.987.966
Satışların Maliyeti
13 -476.795 -280.719
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.220.944 12.707.247
BRÜT KAR (ZARAR)
20.220.944 12.707.247
Genel Yönetim Giderleri
14 -7.139.319 -4.938.809
Pazarlama Giderleri
15 -263.200 -67.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 314.439 97.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -360.182 -763
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.772.682 7.797.704
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.772.682 7.797.704
Finansman Gelirleri
18 4.413.317 2.053.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.185.999 9.851.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.789.336 -2.166.103
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.808.912 -2.181.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 19.576 15.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.396.663 7.685.535
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.396.663 7.685.535
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.396.663 7.685.535
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.880.944 5.655.180
Dönem Karı (Zararı)
13.396.663 7.685.535
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.396.663 7.685.535
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.316.346 651.568
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 18.603 4.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 831.078 534.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 831.078 534.631
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-342.247 -153.078
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-342.247 -153.078
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.900.117
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.900.117
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.808.912 2.166.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.858.437 -613.665
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.280.242 -654.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.280.242 -654.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.400 -61.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.400 -61.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.305 -7.438
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.366 108
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.366 108
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
432.144 109.264
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
432.144 109.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.854.572 7.723.438
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.973.628 -2.068.258
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.948.388 -12.856.551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -180.837 -8.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -180.837 -8.711
Alınan Faiz
182.449 174.783
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-11.950.000 -13.022.623
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.444 -7.201.371
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.444 -7.201.371
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.105 7.272.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.661 71.105
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.661 71.105
Finansal Yatırımlar
6 26.703.637 14.922.740
Ticari Alacaklar
6.039.439 3.751.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.971.039 3.690.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 68.400 61.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15.041 10.738
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.041 10.738
ARA TOPLAM
32.761.778 18.756.380
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.761.778 18.756.380
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
169.956 7.722
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 169.956 7.722
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34.647 15.071
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
204.603 22.793
TOPLAM VARLIKLAR
32.966.381 18.779.173
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
1.474 108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.474 108
Diğer Borçlar
521.184 339.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 521.184 339.039
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 839.810 563.854
Kısa Vadeli Karşılıklar
750.000 500.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 750.000 500.000
ARA TOPLAM
2.112.468 1.403.001
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.112.468 1.403.001
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 157.487 76.409
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.487 76.409
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.269.955 1.479.410
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.696.426 17.299.763
Ödenmiş Sermaye
12 16.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
614.186 230.711
Yasal Yedekler
12 614.186 230.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
685.577 4.383.517
Net Dönem Karı veya Zararı
13.396.663 7.685.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.696.426 17.299.763
TOPLAM KAYNAKLAR
32.966.381 18.779.173
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -744.084 5.358.312 9.614.228
Transferler
230.711 5.127.601 -5.358.312
Dönem Karı (Zararı)
7.685.535 7.685.535
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.517 7.685.535 17.299.763 17.299.763
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.517 7.685.535 17.299.763 17.299.763
Transferler
383.475 7.302.060 -7.685.535
Dönem Karı (Zararı)
13.396.663 13.396.663
Sermaye Arttırımı
11.000.000 -11.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 614.186 685.577 13.396.663 30.696.426 30.696.426
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.396.663 7.685.535
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.396.663 7.685.535
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.396.663 7.685.535
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820967
BIST