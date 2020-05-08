***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5.836.902 4.211.433Satışların Maliyeti-636.911 -471.384TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.199.991 3.740.049BRÜT KAR (ZARAR)5.199.991 3.740.049Genel Yönetim Giderleri-996.555 -819.268Pazarlama Giderleri-389.042 -320.132Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler56.319 38.421ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.870.713 2.639.070FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.870.713 2.639.070Finansman Gelirleri762.088 1.249.457SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.632.801 3.888.527Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.025.654 -858.420Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.025.654 -858.420SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.607.147 3.030.107DÖNEM KARI (ZARARI)3.607.147 3.030.107Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.607.147 3.030.107Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI515.227 -69.376Dönem Karı (Zararı)3.607.147 3.030.107Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.607.147 3.030.107Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-561.465 930Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.691 930Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-564.156Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-564.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.530.455 -3.445.923Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.356.525 -2.205.173Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.760 -713.097İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.760 -713.097Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-169.551 -640.828Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.041 27.257İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.041 27.257Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.660 85.918İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-21.660 85.918Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları515.227 -414.886Vergi İadeleri (Ödemeleri)345.510YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-433.851 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri117.400Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri117.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-557.307Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-557.307Verilen Nakit Avans ve Borçlar-844Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-844Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler6.900Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler6.900FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.376 -69.376NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.376 -69.376DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.661 71.105DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ85.037 1.729Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri85.037 3.661Finansal Yatırımlar29.060.162 26.703.637Ticari Alacaklar6.047.143 6.039.439İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.984.799 5.971.039İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar62.344 68.400Peşin Ödenmiş Giderler184.595 15.041İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler184.595 15.041ARA TOPLAM35.376.937 32.761.778TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR35.376.937 32.761.778DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar607.171 169.956Tesis, Makine ve Cihazlar607.171 169.956Ertelenmiş Vergi Varlığı34.647 34.647TOPLAM DURAN VARLIKLAR641.818 204.603TOPLAM VARLIKLAR36.018.755 32.966.381KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar32.515 1.474İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar32.515 1.474Diğer Borçlar499.524 521.184İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar499.524 521.184Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.025.654 839.810Kısa Vadeli Karşılıklar0 750.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 750.000ARA TOPLAM1.557.693 2.112.468TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.557.693 2.112.468UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar157.487 157.487TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.487 157.487TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.715.180 2.269.955ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.303.575 30.696.426Ödenmiş Sermaye16.000.000 16.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.284.020 614.186Yasal Yedekler1.284.020 614.186Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13.412.408 685.577Net Dönem Karı veya Zararı3.607.147 13.396.663TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.303.575 30.696.426TOPLAM KAYNAKLAR36.018.755 32.966.381Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 230.711 4.383.518 1.692.065 11.306.294 11.306.294Dönem Karı (Zararı)3.030.107 3.030.107 3.030.107Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 230.711 12.069.052 3.030.107 20.329.870 20.329.870Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 230.711 12.069.052 3.030.107 20.329.870 20.329.870Dönem Karı (Zararı)3.607.147 3.607.147 3.607.147Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 1.284.020 13.412.408 3.607.147 34.303.575 34.303.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.607.147 3.030.107DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.607.147 3.030.107Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.607.147 3.030.107http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843792BIST