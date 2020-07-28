***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 12.200.942 9.057.050 6.364.039 4.845.617Satışların Maliyeti13 -355.006 -176.518 -188.085 -90.264TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.845.936 8.880.532 6.175.954 4.755.353BRÜT KAR (ZARAR)11.845.936 8.880.532 6.175.954 4.755.353Genel Yönetim Giderleri14 -3.646.984 -2.937.772 -1.863.836 -1.463.866Pazarlama Giderleri15 -123.790 -64.253 -51.636 -13.630Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 104.203 106.228 46.330 67.808Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.651 -98ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.177.714 5.984.735 4.306.714 3.345.665FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.177.714 5.984.735 4.306.714 3.345.665Finansman Gelirleri18 1.595.014 2.346.435 832.926 1.096.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.772.728 8.331.170 5.139.640 4.442.643Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.159.946 -1.837.111 -1.134.292 -978.690Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.159.946 -1.837.111 -1.134.292 -978.690SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.612.782 6.494.059 4.005.348 3.463.953DÖNEM KARI (ZARARI)7.612.782 6.494.059 4.005.348 3.463.953Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.612.782 6.494.059 4.005.348 3.463.953Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.194.904 5.028.239Dönem Karı (Zararı)7.612.782 6.494.059Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.612.782 6.494.059Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.145.749 1.368.196Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler49.146 1.861Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-15.999 -5.578Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-47.344 -465.198Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-47.344 -465.198Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.159.946 1.837.111Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.041.068 -1.846.368Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-229.256 -1.362.528İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-229.256 -1.362.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-126.842 -99.694Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.089 -108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.089 -108Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-693.059 -384.038Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22.488 -18.900Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-715.547 -365.138Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.717.463 6.015.887Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.522.559 -987.648YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.118.238 -5.070.878Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-6.400.000 -5.204.583Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri117.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-839.296Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-839.296Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri3.658 133.705FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.666 -42.639Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.666 -42.639DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.661 71.105DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ80.327 28.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 80.327 3.661Finansal Yatırımlar6 32.797.344 26.703.637Ticari Alacaklar6.200.295 5.971.039İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.200.295 5.971.039Diğer Alacaklar45.912 68.400İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar45.912 68.400Peşin Ödenmiş Giderler141.885 15.041İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 141.885 15.041ARA TOPLAM39.265.763 32.761.778TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.265.763 32.761.778DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar842.706 169.956Tesis, Makine ve Cihazlar10 61.083 64.296Taşıtlar781.623 105.660Ertelenmiş Vergi Varlığı34.647 34.647TOPLAM DURAN VARLIKLAR877.353 204.603TOPLAM VARLIKLAR40.143.116 32.966.381KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7 9.564 1.474İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.564 1.474Diğer Borçlar8 534.228 521.184İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar534.228 521.184Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.132.629 839.810Kısa Vadeli Karşılıklar11 0 750.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 750.000ARA TOPLAM1.676.421 2.112.468TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.676.421 2.112.468UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 157.487 157.487TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.487 157.487TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.833.908 2.269.955ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.309.208 30.696.426Ödenmiş Sermaye12 29.000.000 16.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.284.020 614.186Yasal Yedekler1.284.020 614.186Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları412.406 685.577Net Dönem Karı veya Zararı7.612.782 13.396.663TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.309.208 30.696.426TOPLAM KAYNAKLAR40.143.116 32.966.381Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.000.000 230.711 4.383.517 3.582.061 13.196.289 13.196.289Transferler383.476 7.302.059 -7.685.535Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.494.059Sermaye Arttırımı12 11.000.000 -11.000.000Dönem Sonu Bakiyeler12 16.000.000 614.187 685.576 6.494.059 23.793.822 0 23.793.822Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 16.000.000 614.187 685.576 13.396.663 30.696.426 30.696.426Transferler669.833 12.726.830 -13.396.663Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.612.782 7.612.782 7.612.782Sermaye Arttırımı12 13.000.000 -13.000.000Dönem Sonu Bakiyeler12 29.000.000 1.284.020 412.406 7.612.782 38.309.208 38.309.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.612.782 6.494.059 4.005.348 3.463.953DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.612.782 6.494.059 4.005.348 3.463.953Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.612.782 6.494.059 4.005.348 3.463.953http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862786BIST