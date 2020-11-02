***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19.398.736 14.838.221Satışların Maliyeti-2.117.914 -1.508.401TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.280.822 13.329.820BRÜT KAR (ZARAR)17.280.822 13.329.820Genel Yönetim Giderleri-3.211.041 -2.583.683Pazarlama Giderleri-1.195.760 -944.147Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler149.600 153.129Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.384 -362ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.021.237 9.954.757FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.021.237 9.954.757Finansman Gelirleri2.378.753 3.525.643SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.399.990 13.480.400Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.400.399 -2.968.569Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.400.399 -2.968.569SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.999.591 10.511.831DÖNEM KARI (ZARARI)