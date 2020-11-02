***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
02.11.2020 18:07
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19.398.736 14.838.221
Satışların Maliyeti
-2.117.914 -1.508.401
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.280.822 13.329.820
BRÜT KAR (ZARAR)
17.280.822 13.329.820
Genel Yönetim Giderleri
-3.211.041 -2.583.683
Pazarlama Giderleri
-1.195.760 -944.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
149.600 153.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.384 -362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.021.237 9.954.757
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.021.237 9.954.757
Finansman Gelirleri
2.378.753 3.525.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.399.990 13.480.400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.400.399 -2.968.569
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.400.399 -2.968.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.999.591 10.511.831
DÖNEM KARI (ZARARI)
18:001.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
18:008,4342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0886
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4449
En Düşük
8,3137
18:009,8133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1423
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8401
En Düşük
9,6704
18:00511,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 7,71
|Açılış
|: 511,99
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
513,74
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|1.994,00
|13.483.428
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,84
|89.796.195
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.599.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,64
|1.902.298
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|5.296.132
|% -10,00
|
|YAPRK
|34,20
|1.176.057
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.562.328
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|767.842
|% -10,00
|
|FORMT
|5,24
|6.450.229
|% -9,97
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|THYAO
|9,41
|1.916.355.261
|% 4,32
|
|ASELS
|17,63
|1.766.825.685
|% 5,25
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,74
|533.492.335
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|504.528.381
|% -5,52
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4249
|8,4342
|% 1,06
|
|Euro
|9,7989
|9,8133
|% 1,47
|
|Sterlin
|10,8329
|10,8872
|% 0,54
|
|Frank
|9,1206
|9,1755
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2390
|2,2502
|% 0,92
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|13,00
|
|Altın Gr.
|512
|512
|7,82
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,11
|
|B. Petrol
|38,12
|38,12
|0,18
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 5 artarak (% 1.65 ) 1, 017
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MAALT, ETYAT, LUKSK, TKNSA, KERVN, RYGYO, RHEAG, PRZMA, EUYO
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLYHO, TACTR, POLTK, ATSYH, ITTFH, BURVA, EMNIS, ARTI, MERKO
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17:59
SANFM, GLBMD, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DENGE, YAPRK, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında