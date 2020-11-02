Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2020 18:07
GÜNCEL HABERLER



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19.398.736 14.838.221
Satışların Maliyeti
-2.117.914 -1.508.401
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.280.822 13.329.820
BRÜT KAR (ZARAR)
17.280.822 13.329.820
Genel Yönetim Giderleri
-3.211.041 -2.583.683
Pazarlama Giderleri
-1.195.760 -944.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
149.600 153.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.384 -362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.021.237 9.954.757
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.021.237 9.954.757
Finansman Gelirleri
2.378.753 3.525.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.399.990 13.480.400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.400.399 -2.968.569
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.400.399 -2.968.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.999.591 10.511.831
DÖNEM KARI (ZARARI)




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:001.134
Değişim :  1,91% |  21,22
Açılış :  1.120  
Önceki Kapanış :  1.112  
En Yüksek
1.143 En Düşük
1.118
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.994,00 13.483.428 % 10,00  
RYGYO 4,84 89.796.195 % 10,00  
MAALT 84,15 8.599.488 % 10,00  
DIRIT 2,64 1.902.298 % 10,00  
KRDMD 3,41 1.485.632.015 % 10,00  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 8,4249 8,4342 % 1,06  
Euro 9,7989 9,8133 % 1,47  
Sterlin 10,8329 10,8872 % 0,54  
Frank 9,1206 9,1755 % 0,60  
Riyal 2,2390 2,2502 % 0,92  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.892 13,00  
Altın Gr. 512 512 7,82  
Cumhuriyet 3.398 3.450 60,00  
Tam 3.383 3.467 51,34  
Yarım 1.635 1.677 24,84  
Çeyrek 820 839 12,42  
Gümüş.Ons 23,87 23,89 0,25  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 0,11  
B. Petrol 38,12 38,12 0,18  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru