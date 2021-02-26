***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 27.282.673 20.697.739Satışların Maliyeti13 -834.662 -476.795TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.448.011 20.220.944BRÜT KAR (ZARAR)26.448.011 20.220.944Genel Yönetim Giderleri14 -9.360.686 -7.139.319Pazarlama Giderleri15 -279.291 -263.200Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 168.622 314.439Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -2.384 -360.182ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.974.272 12.772.682FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.974.272 12.772.682Finansman Gelirleri18 4.634.078 4.413.317SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.608.350 17.185.999Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.785.279 -3.789.336Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -4.796.746 -3.808.912Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 11.467 19.576SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.823.071 13.396.663DÖNEM KARI (ZARARI)16.823.071 13.396.663Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.823.071 13.396.663Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.737.453 11.880.944Dönem Karı (Zararı)16.823.071 13.396.663Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.823.071 13.396.663Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.374.246 4.316.346Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 107.126 18.603Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.073.088 831.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 1.073.088 831.078Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-591.247 -342.247Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-591.247 -342.247Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.785.279 3.808.912İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.219.655 -1.858.437Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.122.519 -2.280.242İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.122.519 -2.280.242Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-380.978 -7.400İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-380.978 -7.400Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-50.418 -4.305Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.094 1.366İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.094 1.366Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.667.834 432.144İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.667.834 432.144İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.977.662 15.854.572Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.240.209 -3.973.628YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.687.984 -11.948.388Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri453.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 453.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.265.710 -180.837Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.265.710 -180.837Alınan Faiz1.194.787 182.449Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-15.070.061 -11.950.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.469 -67.444NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.469 -67.444DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.661 71.105DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 53.130 3.661Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 53.130 3.661Finansal Yatırımlar6 41.964.765 26.703.637Ticari Alacaklar7 7.542.936 6.039.439İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.093.558 5.971.039İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 449.378 68.400Peşin Ödenmiş Giderler65.461 15.041İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 65.461 15.041ARA TOPLAM49.626.292 32.761.778TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR49.626.292 32.761.778DURAN VARLIKLARMaddi Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR1.257.255 204.603TOPLAM VARLIKLAR50.883.547 32.966.381KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar3.568 1.474İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.568 1.474Diğer Borçlar8 706.857 521.184İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar706.857 521.184Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.217.852 839.810Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.000.000 750.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.000.000 750.000ARA TOPLAM2.928.277 2.112.468TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.928.277 2.112.468UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 230.575 157.487TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER230.575 157.487TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.158.852 2.269.955ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.724.695 30.696.426Ödenmiş Sermaye12 29.000.000 16.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.489.216 614.186Yasal Yedekler12 1.489.216 614.186Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları412.408 685.577Net Dönem Karı veya Zararı16.823.071 13.396.663TOPLAM ÖZKAYNAKLAR47.724.695 30.696.426TOPLAM KAYNAKLAR50.883.547 32.966.381Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 230.711 4.383.517 7.685.535 17.299.763 17.299.763Transferler383.475 7.302.060 -7.685.535 0Dönem Karı (Zararı)13.396.663 13.396.663Sermaye Arttırımı11.000.000 -11.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 614.186 685.577 13.396.663 30.696.426 30.696.426Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 16.000.000 614.186 685.577 13.396.663 30.696.426 30.696.426Transferler12 669.832 12.726.831 -13.396.663Dönem Karı (Zararı)16.823.071 16.823.071Sermaye Arttırımı13.000.000 -13.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)12 205.198 205.198Dönem Sonu Bakiyeler29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16.823.071 13.396.663DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.823.071 13.396.663Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.823.071 13.396.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913524BIST