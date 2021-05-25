***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9.323.075 5.836.902Satışların Maliyeti-939.488 -636.911TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.383.587 5.199.991BRÜT KAR (ZARAR)8.383.587 5.199.991Genel Yönetim Giderleri-1.552.960 -996.555Pazarlama Giderleri-391.005 -389.042Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler61.031 56.319ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.500.653 3.870.713FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.500.653 3.870.713Finansman Gelirleri2.564.422 762.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.065.075 4.632.801Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.826.202 -1.025.654Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.826.202 -1.025.654SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.238.873 3.607.147DÖNEM KARI (ZARARI)7.238.873 3.607.147Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.238.873 3.607.147Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI325.025 515.227Dönem Karı (Zararı)7.238.874 3.607.147Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.238.874 3.607.147Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-380.905 -561.465Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler35.683 2.691Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-416.588 -564.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.000.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler583.412 -564.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.532.944 -2.530.455Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.355.910 -2.356.525Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-172.313 -13.760İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-597.962 -13.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)425.649Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-168.056 -169.551Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.435 31.041İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)49.435 31.041Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler113.900 -21.660İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)113.900 -21.660Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları325.025 515.227YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.495 -433.851Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri117.400Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri117.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.095 -557.307Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.095 -557.307Verilen Nakit Avans ve Borçlar-844Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-844Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler4.600 6.900Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler4.600 6.900FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)307.530 81.376NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)307.530 81.376DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.130 3.661DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ360.660 85.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri360.660 53.130Finansal Yatırımlar48.320.675 41.964.765Ticari Alacaklar7.710.649 7.542.936İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.691.520 7.093.558İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar19.129 449.378Peşin Ödenmiş Giderler233.517 65.461İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler233.517 65.461ARA TOPLAM56.625.501 49.626.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.625.501 49.626.292DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.163.052 1.211.141Tesis, Makine ve Cihazlar101.692 1.211.141Taşıtlar1.061.360Ertelenmiş Vergi Varlığı46.114 46.114TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.209.166 1.257.255TOPLAM VARLIKLAR57.834.667 50.883.547KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar53.003 3.568İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar53.003 3.568Diğer Borçlar145.743 706.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar145.743 706.857Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.476.278 1.217.852Kısa Vadeli Karşılıklar1.000.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.000.000ARA TOPLAM2.675.024 2.928.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.675.024 2.928.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar230.575 230.575TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER230.575 230.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.905.599 3.158.852ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.929.068 47.724.695Ödenmiş Sermaye29.000.000 29.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.454.716 1.489.216Yasal Yedekler1.454.716 1.489.216Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17.235.479 412.408Net Dönem Karı veya Zararı7.238.873 16.823.071TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.929.068 47.724.695TOPLAM KAYNAKLAR57.834.667 50.883.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 614.186 685.577 13.396.663 30.696.426 30.696.426Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler669.832 12.726.831 -13.396.663 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)16.823.071 16.823.071Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı13.000.000 -13.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)205.198 205.198Dönem Sonu Bakiyeler29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695Transferler16.823.071 -16.823.071Dönem Karı (Zararı)8.238.873 8.238.873Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-34.500 -34.500Dönem Sonu Bakiyeler29.000.000 1.454.716 17.235.479 8.238.873 54.929.068 54.929.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.238.873 3.607.147DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.238.873 3.607.147Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.238.873 3.607.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937984BIST