***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 18.351.464 12.200.942 9.323.075 6.364.039Satışların Maliyeti12 -503.035 -355.006 -240.869 -188.085TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.848.429 11.845.936 9.082.206 6.175.954BRÜT KAR (ZARAR)17.848.429 11.845.936 9.082.206 6.175.954Genel Yönetim Giderleri13 -5.501.937 -3.646.984 -2.597.023 -1.863.836Pazarlama Giderleri14 -91.683 -123.790 -45.561 -51.636Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 110.890 104.203 61.031 46.330Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -10.002 -1.651 0 -98ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.355.697 8.177.714 6.500.653 4.306.714FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.355.697 8.177.714 6.500.653 4.306.714Finansman Gelirleri17 5.158.593 1.595.014 2.564.423 832.926SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.514.290 9.772.728 9.065.076 5.139.640Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.397.593 -2.159.946 -1.826.202 -1.134.292Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.397.593 -2.159.946 -1.826.202 -1.134.292SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.116.697 7.612.782 7.238.874 4.005.348DÖNEM KARI (ZARARI)13.116.697 7.612.782 7.238.874 4.005.348Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.116.697 7.612.782 7.238.874 4.005.348Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.433.642 7.194.904Dönem Karı (Zararı)13.116.697 7.612.782Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.116.697 7.612.782Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.107.905 2.145.749Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler73.847 49.146Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-15.999Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-363.535 -47.344Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-363.535 -47.344Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.397.593 2.159.946Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.746.806 -1.041.068Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-715.150 -229.256İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-715.150 -229.256Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-133.506 -126.842Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.738 8.089İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.738 8.089İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.919.888 -693.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)430.338 22.488Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.350.226 -715.547Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.477.796 8.717.463Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.044.154 -1.522.559YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.419.304 -7.118.238Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-12.641.069 -6.400.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.192 117.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-106.363 -839.296Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-106.363 -839.296Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri1.307.936 3.658FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.338 76.666NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.338 76.666DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.130 3.661DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.468 80.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 67.468 53.130Finansal Yatırımlar6 54.969.369 41.964.765Ticari Alacaklar7.827.748 7.542.936İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.808.708 7.093.558İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 19.040 449.378Peşin Ödenmiş Giderler198.968 65.461İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 198.968 65.461ARA TOPLAM63.063.553 49.626.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR63.063.553 49.626.292DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.160.195 1.211.141Tesis, Makine ve Cihazlar1.160.195 1.211.141Maddi Olmayan Duran VarlıklarPeşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı46.114 46.114TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.206.309 1.257.255TOPLAM VARLIKLAR64.269.862 50.883.547KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar25.306 3.568İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 25.306 3.568Diğer Borçlar8 674.126 706.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar674.126 706.857Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.567.463 1.217.852Kısa Vadeli Karşılıklar1.000.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.000.000ARA TOPLAM3.266.895 2.928.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.266.895 2.928.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 230.575 230.575TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER230.575 230.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.497.470 3.158.852ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.772.392 47.724.695Ödenmiş Sermaye11 45.000.000 29.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.260.248 1.489.216Yasal Yedekler2.260.248 1.489.216Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları395.447 412.408Net Dönem Karı veya Zararı13.116.697 16.823.071TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.772.392 47.724.695TOPLAM KAYNAKLAR64.269.862 50.883.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 16.000.000 614.187 685.576 13.396.663 30.696.426 30.696.426Transferler11 669.833 12.726.830 -13.396.663Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.612.782 7.612.782 7.612.782Sermaye Arttırımı11 13.000.000 -13.000.000Dönem Sonu Bakiyeler29.000.000 1.284.020 412.406 7.612.782 38.309.208 38.309.208Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695Transferler840.032 15.983.039 -16.823.071Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.116.697 13.116.697 13.116.697Sermaye Arttırımı11 16.000.000 0 -16.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-69.000 -69.000 -69.000Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 2.260.248 395.447 13.116.697 60.772.392 60.772.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.116.697 7.612.782 7.238.874 4.005.348DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.116.697 7.612.782 7.238.874 4.005.348Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.116.697 7.612.782 7.238.874 4.005.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955155BIST