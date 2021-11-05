***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28.108.896 19.398.736Satışların Maliyeti-3.038.191 -2.117.914TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.070.705 17.280.822BRÜT KAR (ZARAR)25.070.705 17.280.822Genel Yönetim Giderleri-4.848.185 -3.211.041Pazarlama Giderleri-1.294.509 -1.195.760Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler226.421 149.600Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-10.005 -2.384ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.144.427 13.021.237FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.144.427 13.021.237Finansman Gelirleri7.994.863 2.378.753SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.139.290 15.399.990Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.811.077 -3.400.399Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.811.077 -3.400.399SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.328.213 11.999.591DÖNEM KARI (ZARARI)20.328.213 11.999.591Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.328.213 11.999.591Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI297.484 810.696Dönem Karı (Zararı)20.328.213 11.999.591Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.328.213 11.999.591Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler316.489 -252.101Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler125.607 97.430Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler190.882 -349.531Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler190.882 -349.531İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.347.218 -10.936.794Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-19.578.434 -10.173.743Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-838.876 -679.437İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.265.254 -679.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)426.378Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-65.109 -140.863Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler60.792 13.270İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)60.792 13.270Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.409 43.979İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)74.409 43.979Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları297.484 810.696YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-91.971 -710.144Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.192 117.400Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.192 117.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-106.363 -860.984Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-106.363 -860.984Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-5.800 33.440Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-5.800 33.440FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)205.513 100.552NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)205.513 100.552DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.130 3.661DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ258.643 104.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri258.643 53.130Finansal Yatırımlar61.543.199 41.964.765Ticari Alacaklar8.387.613 7.542.936İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8.358.813 7.093.558İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar28.800 449.378Peşin Ödenmiş Giderler130.570 65.461İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler130.570 65.461ARA TOPLAM70.320.025 49.626.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR70.320.025 49.626.292DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.078.580 1.211.141Tesis, Makine ve Cihazlar1.078.580 1.211.141Ertelenmiş Vergi Varlığı46.115 46.114TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.124.695 1.257.255TOPLAM VARLIKLAR71.444.720 50.883.547KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar64.360 3.568İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar64.360 3.568Diğer Borçlar781.265 706.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar781.265 706.857Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.408.735 1.217.852Kısa Vadeli Karşılıklar1.000.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.000.000ARA TOPLAM3.254.360 2.928.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.254.360 2.928.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar230.575 230.575TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER230.575 230.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.484.935 3.158.852ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.959.785 47.724.695Ödenmiş Sermaye45.000.000 29.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.236.125 1.489.216Yasal Yedekler2.236.125 1.489.216Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları395.447 412.408Net Dönem Karı veya Zararı20.328.213 16.823.071TOPLAM ÖZKAYNAKLAR67.959.785 47.724.695TOPLAM KAYNAKLAR71.444.720 50.883.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 614.187 685.576 13.396.663 30.696.426 30.696.426Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler669.833 12.726.830 -13.396.663 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.999.591 11.999.591 11.999.591Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı13.000.000 -13.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29.000.000 1.284.020 412.408 11.999.591 42.696.019 42.696.019Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695Transferler840.032 15.983.039 -16.823.071Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.328.213 20.328.213 20.328.213Sermaye Arttırımı16.000.000 -16.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-93.123 -93.123 -93.123Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 2.236.125 395.447 20.328.213 67.959.785 67.959.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.328.213 11.999.591DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.328.213 11.999.591Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.328.213 11.999.591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975358BIST