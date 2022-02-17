***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
17.02.2022 19:52
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 41.967.250 27.282.673
Satışların Maliyeti
13 -1.080.087 -834.662
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.887.163 26.448.011
BRÜT KAR (ZARAR)
40.887.163 26.448.011
Genel Yönetim Giderleri
14 -13.141.786 -9.360.686
Pazarlama Giderleri
15 -717.170 -279.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.519.253 168.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -24.866 -2.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.522.594 16.974.272
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.522.594 16.974.272
Finansman Gelirleri
18 12.994.363 4.634.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.516.957 21.608.350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.296.147 -4.785.279
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -9.845.352 -4.796.746
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -450.795 11.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.220.810 16.823.071
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.220.810 16.823.071
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.220.810 16.823.071
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.831.421 14.737.453
Dönem Karı (Zararı)
31.220.810 16.823.071
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.220.810 16.823.071
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.081.571 5.374.246
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 285.665 107.126
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.277.570 1.073.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.277.570 1.073.088
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.777.811 -591.247
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.777.811 -591.247
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.296.147 4.785.279
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.441.931 -3.219.655
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.124.337 -1.122.519
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.124.337 -1.122.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
430.804 -380.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
430.804 -380.978
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.868 -50.418
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.470 2.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.470 2.094
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.800.000 -1.667.834
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.800.000 -1.667.834
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.860.450 18.977.662
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.029.029 -4.240.209
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.779.976 -14.687.984
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.460 453.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 14.460 453.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.399 -1.265.710
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -130.399 -1.265.710
Alınan Faiz
1.513.124 1.194.787
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-29.177.161 -15.070.061
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.445 49.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.445 49.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.130 3.661
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 104.575 53.130
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 104.575 53.130
Finansal Yatırımlar
6 72.919.737 41.964.765
Ticari Alacaklar
11.217.895 7.093.558
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.217.895 7.093.558
Diğer Alacaklar
18.575 449.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 18.575 449.378
Peşin Ödenmiş Giderler
71.329 65.461
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 71.329 65.461
ARA TOPLAM
84.332.111 49.626.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.332.111 49.626.292
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
1.011.843 1.211.141
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 1.011.843 1.211.141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.840
Lisanslar
10 23.840
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 46.114
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.035.683 1.257.255
TOPLAM VARLIKLAR
85.367.794 50.883.547
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
61.038 3.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 61.038 3.568
Diğer Borçlar
1.533.693 706.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.533.693 706.857
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.030.855 1.217.852
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.250.000 1.000.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.250.000 1.000.000
ARA TOPLAM
5.875.586 2.928.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.875.586 2.928.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 258.145 230.575
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 404.681
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
662.826 230.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.538.412 3.158.852
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.829.382 47.724.695
Ödenmiş Sermaye
12 45.000.000 29.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.213.125 1.489.216
Yasal Yedekler
12 2.213.125 1.489.216
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
395.447 412.408
Net Dönem Karı veya Zararı
31.220.810 16.823.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.829.382 47.724.695
TOPLAM KAYNAKLAR
85.367.794 50.883.547
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 16.000.000 614.186 685.577 13.396.663 30.696.426 30.696.426
Transferler
12 669.832 12.726.831 -13.396.663
Dönem Karı (Zararı)
16.823.071 16.823.071
Sermaye Arttırımı
13.000.000 -13.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
12 205.198 205.198
Dönem Sonu Bakiyeler
29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695
Transferler
16.000.000 840.032 15.983.039 -16.823.071
Dönem Karı (Zararı)
31.220.810 31.220.810
Sermaye Arttırımı
-16.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-116.123 -116.123
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.125 395.447 31.220.810 78.829.382 78.829.382
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.220.810 16.823.071
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.220.810 16.823.071
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.220.810 16.823.071
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002565
BIST