***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 41.967.250 27.282.673Satışların Maliyeti13 -1.080.087 -834.662TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.887.163 26.448.011BRÜT KAR (ZARAR)40.887.163 26.448.011Genel Yönetim Giderleri14 -13.141.786 -9.360.686Pazarlama Giderleri15 -717.170 -279.291Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.519.253 168.622Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -24.866 -2.384ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.522.594 16.974.272FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.522.594 16.974.272Finansman Gelirleri18 12.994.363 4.634.078SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.516.957 21.608.350Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.296.147 -4.785.279Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -9.845.352 -4.796.746Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -450.795 11.467SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.220.810 16.823.071DÖNEM KARI (ZARARI)31.220.810 16.823.071Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları31.220.810 16.823.071Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.831.421 14.737.453Dönem Karı (Zararı)31.220.810 16.823.071Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.220.810 16.823.071Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.081.571 5.374.246Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 285.665 107.126Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.277.570 1.073.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 1.277.570 1.073.088Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.777.811 -591.247Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.777.811 -591.247Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.296.147 4.785.279İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.441.931 -3.219.655Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.124.337 -1.122.519İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.124.337 -1.122.519Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler430.804 -380.978İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)430.804 -380.978Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.868 -50.418Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.470 2.094İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)57.470 2.094Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.800.000 -1.667.834İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.800.000 -1.667.834Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35.860.450 18.977.662Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.029.029 -4.240.209YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.779.976 -14.687.984Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.460 453.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 14.460 453.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-130.399 -1.265.710Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -130.399 -1.265.710Alınan Faiz1.513.124 1.194.787Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-29.177.161 -15.070.061FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.445 49.469NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.445 49.469DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.130 3.661DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 104.575 53.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 104.575 53.130Finansal Yatırımlar6 72.919.737 41.964.765Ticari Alacaklar11.217.895 7.093.558İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 11.217.895 7.093.558Diğer Alacaklar18.575 449.378İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 18.575 449.378Peşin Ödenmiş Giderler71.329 65.461İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 71.329 65.461ARA TOPLAM84.332.111 49.626.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR84.332.111 49.626.292DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.011.843 1.211.141Tesis, Makine ve Cihazlar10 1.011.843 1.211.141Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.840Lisanslar10 23.840Ertelenmiş Vergi Varlığı20 46.114TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.035.683 1.257.255TOPLAM VARLIKLAR85.367.794 50.883.547KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar61.038 3.568İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 61.038 3.568Diğer Borçlar1.533.693 706.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.533.693 706.857Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 3.030.855 1.217.852Kısa Vadeli Karşılıklar1.250.000 1.000.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.250.000 1.000.000ARA TOPLAM5.875.586 2.928.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.875.586 2.928.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 258.145 230.575Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 404.681TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER662.826 230.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.538.412 3.158.852ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.829.382 47.724.695Ödenmiş Sermaye12 45.000.000 29.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.213.125 1.489.216Yasal Yedekler12 2.213.125 1.489.216Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları395.447 412.408Net Dönem Karı veya Zararı31.220.810 16.823.071TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.829.382 47.724.695TOPLAM KAYNAKLAR85.367.794 50.883.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 16.000.000 614.186 685.577 13.396.663 30.696.426 30.696.426Transferler12 669.832 12.726.831 -13.396.663Dönem Karı (Zararı)16.823.071 16.823.071Sermaye Arttırımı13.000.000 -13.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)12 205.198 205.198Dönem Sonu Bakiyeler29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695Transferler16.000.000 840.032 15.983.039 -16.823.071Dönem Karı (Zararı)31.220.810 31.220.810Sermaye Arttırımı-16.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-116.123 -116.123Dönem Sonu Bakiyeler2.213.125 395.447 31.220.810 78.829.382 78.829.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)31.220.810 16.823.071DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.220.810 16.823.071Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları31.220.810 16.823.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002565BIST