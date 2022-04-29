***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16.347.186 9.323.075Satışların Maliyeti-1.524.216 -939.488TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.822.970 8.383.587BRÜT KAR (ZARAR)14.822.970 8.383.587Genel Yönetim Giderleri-2.365.713 -1.552.960Pazarlama Giderleri-467.593 -391.005Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.916 61.031ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.995.580 6.500.653FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.995.580 6.500.653Finansman Gelirleri4.658.150 2.564.422Finansman Giderleri-336.000SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.317.730 9.065.075Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.432.418 -1.826.202Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.432.418 -1.826.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.885.312 7.238.873DÖNEM KARI (ZARARI)12.885.312 7.238.873Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.885.312 7.238.873Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.187.869 325.025Dönem Karı (Zararı)12.753.376 7.238.874Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.753.376 7.238.874Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-869.132 -380.905Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler65.216 35.683Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-934.348 -416.588Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.250.000 -1.000.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler315.652 583.412İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.696.375 -6.532.944Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.290.786 -6.355.910Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.773.995 -172.313İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.557.060 -597.962İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.216.935 425.649Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-248.478 -168.056Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.461 49.435İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-18.461 49.435Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-364.655 113.900İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-364.655 113.900Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.187.869 325.025YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.061.619 -17.495Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.064.144 -22.095Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.064.144 -22.095Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler2.525 4.600Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler2.525 4.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)126.250 307.530NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)126.250 307.530DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ104.575 53.130DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ230.825 360.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri230.825 104.575Finansal Yatırımlar78.537.010 72.919.737Ticari Alacaklar13.573.345 11.217.895İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13.573.345 11.217.895Diğer Alacaklar2.233.075 18.575İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.214.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.169 18.575Peşin Ödenmiş Giderler319.807 71.329İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler319.807 71.329ARA TOPLAM94.894.062 84.332.111TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR94.894.062 84.332.111DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.982.775 1.011.843Tesis, Makine ve Cihazlar1.982.775 1.011.843Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.865 23.840Lisanslar21.865 23.840TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.004.640 1.035.683TOPLAM VARLIKLAR96.898.702 85.367.794KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.789İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13.789Banka Kredileri13.789Ticari Borçlar2.378 61.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.378 61.038Diğer Borçlar11.109 1.533.693İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.109 1.533.693Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.516.905 3.030.855Kısa Vadeli Karşılıklar1.250.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.250.000ARA TOPLAM4.544.181 5.875.586TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.544.181 5.875.586UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar258.145 258.145Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü404.681 404.681TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER662.826 662.826TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.207.007 6.538.412ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar91.691.695 78.829.382Ödenmiş Sermaye45.000.000 45.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.190.125 2.213.125Yasal Yedekler2.190.125 2.213.125Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31.616.257 395.447Net Dönem Karı veya Zararı12.885.313 31.220.810TOPLAM ÖZKAYNAKLAR91.691.695 78.829.382TOPLAM KAYNAKLAR96.898.702 85.367.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler16.823.071 -16.823.071 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)8.238.873 8.238.873Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-34.500 -34.500Dönem Sonu Bakiyeler29.000.000 1.454.716 17.235.479 8.238.873 54.929.068 54.929.068Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 2.213.125 395.447 31.220.810 78.829.382 78.829.382Transferler31.220.810 -31.220.810Dönem Karı (Zararı)12.885.313 12.885.313Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-23.000 -23.000Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 2.190.125 31.616.257 12.885.313 91.691.695 91.691.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.885.312 7.238.873DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.885.312 7.238.873Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.885.312 7.238.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025800BIST