***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 29.409.170 18.351.464 13.160.984 9.323.075Satışların Maliyeti11 -804.618 -503.035 -404.064 -240.869TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.604.552 17.848.429 12.756.920 9.082.206BRÜT KAR (ZARAR)28.604.552 17.848.429 12.756.920 9.082.206Genel Yönetim Giderleri12 -7.733.958 -5.501.937 -3.888.270 -2.597.023Pazarlama Giderleri13 -161.106 -91.683 -75.896 -45.561Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 661.004 110.890 483.705 61.031Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -6.567 -10.002 -6.567 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.363.925 12.355.697 9.269.892 6.500.653Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 38.635.267 5.158.593 34.273.859 2.564.423FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)59.999.192 17.514.290 43.543.751 9.065.076SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.999.192 17.514.290 43.543.751 9.065.076Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.178.070 -4.397.593 -2.017.585 -1.826.202Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.634.380 -4.397.593 -2.473.895 -1.826.202Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri456.310 0 456.310 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)54.821.122 13.116.697 41.526.166 7.238.874DÖNEM KARI (ZARARI)54.821.122 13.116.697 41.526.166 7.238.874Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları54.821.122 13.116.697 41.526.166 7.238.874Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.041.446 11.433.642Dönem Karı (Zararı)54.821.122 13.116.697Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.723.817 4.107.905Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler223.232 73.847Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.322.515 -363.535Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler2.322.515 -363.535Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.178.070 4.397.593İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.029.598 -2.746.806Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-604.184 -715.150Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-352.619 -133.506Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.380 21.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.107.175 -1.919.888Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.003.628 430.338Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.103.547 -2.350.226Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları55.515.341 14.477.796Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.473.895 -3.044.154YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-49.609.862 -11.419.304Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-49.693.825 -12.641.069Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.084 20.192Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.084 20.192Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.181.031 -106.363Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.181.031 -106.363Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.244.910 1.307.936FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.431.584 14.338NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.431.584 14.338DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ104.575 53.130DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.536.159 67.468Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3, 4 3.536.159 104.575Finansal Yatırımlar5 119.769.919 72.919.737Ticari Alacaklar6 11.822.079 11.217.895İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 11.822.079 11.217.895Diğer Alacaklar7 37.668 18.575İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar37.668 18.575Canlı Varlıklar8 423.949 71.329ARA TOPLAM135.589.774 84.332.111TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR135.589.774 84.332.111DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.953.527 1.011.843Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.870 23.840Ertelenmiş Vergi Varlığı51.629 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.025.026 1.035.683TOPLAM VARLIKLAR137.614.800 85.367.794KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 95.418 61.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar95.418 61.038Diğer Borçlar7 1.137.707 1.533.693İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.137.707 1.533.693Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.473.026 3.030.855Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.250.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.250.000ARA TOPLAM3.706.151 5.875.586TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.706.151 5.875.586UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 258.145 258.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar258.145 258.145Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 404.681TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER258.145 662.826TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.964.296 6.538.412ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar133.650.504 78.829.382Ödenmiş Sermaye45.000.000 45.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.688.497 2.213.125Yasal Yedekler7.688.497 2.213.125Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.140.885 395.447Net Dönem Karı veya Zararı54.821.122 31.220.810TOPLAM ÖZKAYNAKLAR133.650.504 78.829.382TOPLAM KAYNAKLAR137.614.800 85.367.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695Transferler10 840.032 15.983.039Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.823.071 13.116.697 13.116.697Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.116.697Sermaye Arttırımı16.000.000 -16.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)10 -69.000 -69.000 -69.000Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 2.260.248 395.447 13.116.697 60.772.392 60.772.392Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 45.000.000 2.213.125 395.447 31.220.810 78.829.382 78.829.382Transferler5.475.372 25.745.438 -31.220.810Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.821.122 54.821.122 54.821.122Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 7.688.497 26.140.885 54.821.122 133.650.504 133.650.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)54.821.122 13.116.697 41.526.166 7.238.874DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.821.122 13.116.697 41.526.166 7.238.874Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları54.821.122 13.116.697 41.526.166 7.238.874http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052641BIST