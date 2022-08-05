***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 20:26
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 29.409.170 18.351.464 13.160.984 9.323.075
Satışların Maliyeti
11 -804.618 -503.035 -404.064 -240.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.604.552 17.848.429 12.756.920 9.082.206
BRÜT KAR (ZARAR)
28.604.552 17.848.429 12.756.920 9.082.206
Genel Yönetim Giderleri
12 -7.733.958 -5.501.937 -3.888.270 -2.597.023
Pazarlama Giderleri
13 -161.106 -91.683 -75.896 -45.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 661.004 110.890 483.705 61.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -6.567 -10.002 -6.567 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.363.925 12.355.697 9.269.892 6.500.653
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 38.635.267 5.158.593 34.273.859 2.564.423
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.999.192 17.514.290 43.543.751 9.065.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.999.192 17.514.290 43.543.751 9.065.076
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.178.070 -4.397.593 -2.017.585 -1.826.202
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.634.380 -4.397.593 -2.473.895 -1.826.202
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
456.310 0 456.310 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.821.122 13.116.697 41.526.166 7.238.874
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.821.122 13.116.697 41.526.166 7.238.874
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.821.122 13.116.697 41.526.166 7.238.874
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.041.446 11.433.642
Dönem Karı (Zararı)
54.821.122 13.116.697
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.723.817 4.107.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
223.232 73.847
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.322.515 -363.535
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
2.322.515 -363.535
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.178.070 4.397.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.029.598 -2.746.806
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-604.184 -715.150
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-352.619 -133.506
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.380 21.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.107.175 -1.919.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.003.628 430.338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.103.547 -2.350.226
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.515.341 14.477.796
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.473.895 -3.044.154
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.609.862 -11.419.304
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-49.693.825 -12.641.069
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.084 20.192
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.084 20.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.181.031 -106.363
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.181.031 -106.363
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.244.910 1.307.936
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.431.584 14.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.431.584 14.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
104.575 53.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.536.159 67.468
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3, 4 3.536.159 104.575
Finansal Yatırımlar
5 119.769.919 72.919.737
Ticari Alacaklar
6 11.822.079 11.217.895
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 11.822.079 11.217.895
Diğer Alacaklar
7 37.668 18.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
37.668 18.575
Canlı Varlıklar
8 423.949 71.329
ARA TOPLAM
135.589.774 84.332.111
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.589.774 84.332.111
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
1.953.527 1.011.843
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.870 23.840
Ertelenmiş Vergi Varlığı
51.629 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.025.026 1.035.683
TOPLAM VARLIKLAR
137.614.800 85.367.794
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 95.418 61.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
95.418 61.038
Diğer Borçlar
7 1.137.707 1.533.693
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.137.707 1.533.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.473.026 3.030.855
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.250.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.250.000
ARA TOPLAM
3.706.151 5.875.586
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.706.151 5.875.586
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 258.145 258.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
258.145 258.145
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 404.681
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.145 662.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.964.296 6.538.412
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
133.650.504 78.829.382
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.688.497 2.213.125
Yasal Yedekler
7.688.497 2.213.125
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.140.885 395.447
Net Dönem Karı veya Zararı
54.821.122 31.220.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.650.504 78.829.382
TOPLAM KAYNAKLAR
137.614.800 85.367.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695
Transferler
10 840.032 15.983.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.823.071 13.116.697 13.116.697
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.116.697
Sermaye Arttırımı
16.000.000 -16.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
10 -69.000 -69.000 -69.000
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 2.260.248 395.447 13.116.697 60.772.392 60.772.392
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 45.000.000 2.213.125 395.447 31.220.810 78.829.382 78.829.382
Transferler
5.475.372 25.745.438 -31.220.810
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.821.122 54.821.122 54.821.122
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 7.688.497 26.140.885 54.821.122 133.650.504 133.650.504
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.821.122 13.116.697 41.526.166 7.238.874
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.821.122 13.116.697 41.526.166 7.238.874
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.821.122 13.116.697 41.526.166 7.238.874
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052641
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