***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 12:26
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
1.350 % 0,00261093
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
12.325,33 % 0,0238375
Fon Yönetim Ücreti
188.191,98 % 0,36396807
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
11.866,57 % 0,02295025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
920,45 % 0,00178017
Diğer Giderler
4.603,61 % 0,0089035
TOPLAM GİDERLER
219.257,94 % 0,42405042
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.705.629,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836394
BIST
13:0092.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 178,48
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
13:006,7813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0268
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
13:007,3852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
13:00360,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,81
|Açılış
|: 360,40
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,53
|1.273.759
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.030.212
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|20.020.511
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|40.934.004
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,38
|682.463
|% 9,68
|
|TDGYO
|2,82
|2.033.195
|% -9,90
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|69.018
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|64.469
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|86.953
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,96
|473.216.914
|% 4,17
|
|ASELS
|24,62
|425.569.783
|% 0,90
|
|THYAO
|9,54
|408.901.775
|% 0,10
|
|GARAN
|7,82
|286.567.826
|% 0,13
|
|SASA
|8,84
|271.207.546
|% -1,12
|
|GSRAY
|2,33
|197.292.612
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,03
|65.590.365
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,44
|207.800.478
|% 2,08
|
|IHLAS
|0,56
|25.573.362
|% 1,82
|
|TRGYO
|2,32
|102.555.694
|% 2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3381
|8,3799
|% 0,22
|
|Frank
|6,9573
|6,9993
|% 0,14
|
|Riyal
|1,7998
|1,8088
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|3,57
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|31,93
|31,93
|0,06
|