***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.350 % 0,00261093Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri12.325,33 % 0,0238375Fon Yönetim Ücreti188.191,98 % 0,36396807Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu11.866,57 % 0,02295025Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları920,45 % 0,00178017Diğer Giderler4.603,61 % 0,0089035TOPLAM GİDERLER219.257,94 % 0,42405042DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.705.629,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836394BIST