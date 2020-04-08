***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.350 % 0,09492528Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri425,68 % 0,0299317Fon Yönetim Ücreti3.882,19 % 0,27297626Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu80,84 % 0,00568427Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları920,45 % 0,06472146Diğer Giderler2.338,1 % 0,16440354TOPLAM GİDERLER8.997,26 % 0,6326425DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.422.171,28http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836395BIST