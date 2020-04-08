***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 12:26
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
1.350 % 0,09492528
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
425,68 % 0,0299317
Fon Yönetim Ücreti
3.882,19 % 0,27297626
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
80,84 % 0,00568427
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
920,45 % 0,06472146
Diğer Giderler
2.338,1 % 0,16440354
TOPLAM GİDERLER
8.997,26 % 0,6326425
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.422.171,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836395
BIST
13:0992.607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 224,70
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
13:096,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0234
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
13:097,3882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
13:09360,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,52
|Açılış
|: 360,11
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.043.914
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.273.759
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|20.291.120
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|40.944.129
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|46.303.508
|% 9,94
|
|TDGYO
|2,82
|2.041.362
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|69.018
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|64.469
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|86.953
|% -8,16
|
|MEMSA
|0,27
|161.596
|% -6,90
|
|PGSUS
|42,04
|487.403.085
|% 4,37
|
|ASELS
|24,60
|430.821.456
|% 0,82
|
|THYAO
|9,55
|414.752.112
|% 0,21
|
|GARAN
|7,81
|290.121.462
|% 0,00
|
|SASA
|8,86
|274.526.207
|% -0,89
|
|GSRAY
|2,36
|204.070.962
|% 0,85
|
|IHLGM
|1,03
|70.644.157
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,45
|210.931.138
|% 2,37
|
|IHLAS
|0,56
|27.917.035
|% 1,82
|
|YKBNK
|1,87
|85.384.448
|% -1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3372
|8,3790
|% 0,20
|
|Frank
|6,9518
|6,9937
|% 0,06
|
|Riyal
|1,7980
|1,8070
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|3,57
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|31,93
|31,93
|0,06
|