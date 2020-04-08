***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.350 % 0,0465647Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.199,91 % 0,04138774Fon Yönetim Ücreti7.914,86 % 0,27300229Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu51,82 % 0,00178739Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları920,45 % 0,0317485Diğer Giderler3.084,55 % 0,10639344TOPLAM GİDERLER14.521,59 % 0,50088407DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.899.191,83http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836396BIST