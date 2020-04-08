***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 12:27
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
1.350 % 0,0465647
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
1.199,91 % 0,04138774
Fon Yönetim Ücreti
7.914,86 % 0,27300229
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
51,82 % 0,00178739
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
920,45 % 0,0317485
Diğer Giderler
3.084,55 % 0,10639344
TOPLAM GİDERLER
14.521,59 % 0,50088407
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.899.191,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836396
BIST
13:4592.706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 324,45
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
13:456,7744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
13:457,3849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0192
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
13:45359,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,60
|Açılış
|: 359,19
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.061.841
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.273.759
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|23.035.568
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|40.979.882
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|46.421.911
|% 9,94
|
|TDGYO
|2,82
|2.263.676
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|69.018
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|64.469
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|86.953
|% -8,16
|
|MEMSA
|0,27
|161.596
|% -6,90
|
|PGSUS
|41,84
|521.601.113
|% 3,87
|
|ASELS
|24,70
|466.562.174
|% 1,23
|
|THYAO
|9,56
|432.112.331
|% 0,31
|
|SASA
|9,19
|331.653.924
|% 2,80
|
|GARAN
|7,83
|307.803.265
|% 0,26
|
|GSRAY
|2,36
|216.103.095
|% 0,85
|
|IHLGM
|1,03
|75.876.823
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,45
|220.019.502
|% 2,37
|
|TEKTU
|1,06
|57.057.244
|% 4,95
|
|IHLAS
|0,56
|29.332.204
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3267
|8,3685
|% 0,08
|
|Frank
|6,9459
|6,9878
|% -0,03
|
|Riyal
|1,7962
|1,8053
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|2,69
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|32,08
|32,08
|0,21
|