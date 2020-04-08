***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 12:27
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
1.350 % 0,07943586
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
3.620,78 % 0,21305169
Fon Yönetim Ücreti
6.186,23 % 0,36400631
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
17,05 % 0,00100325
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
920,45 % 0,05416055
Diğer Giderler
2.331,89 % 0,13721163
TOPLAM GİDERLER
14.426,4 % 0,84886929
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.699.484,26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836397
BIST
14:2292.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 607,76
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:226,7686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:227,3777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:22358,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,18
|Açılış
|: 358,78
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|23.628.954
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|40.984.945
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.351.816
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,94
|554.601.904
|% 4,12
|
|ASELS
|24,70
|509.226.128
|% 1,23
|
|THYAO
|9,62
|489.824.353
|% 0,94
|
|SASA
|9,21
|453.675.240
|% 3,02
|
|GARAN
|7,87
|352.490.954
|% 0,77
|
|GSRAY
|2,35
|230.942.190
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,03
|79.846.859
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,47
|227.846.856
|% 2,97
|
|TEKTU
|1,07
|67.003.738
|% 5,94
|
|YKBNK
|1,89
|109.401.592
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3377
|8,3795
|% 0,21
|
|Frank
|6,9381
|6,9799
|% -0,14
|
|Riyal
|1,7948
|1,8038
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-2,52
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,08
|32,08
|0,21
|