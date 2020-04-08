***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.350 % 0,07943586Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.620,78 % 0,21305169Fon Yönetim Ücreti6.186,23 % 0,36400631Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu17,05 % 0,00100325Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları920,45 % 0,05416055Diğer Giderler2.331,89 % 0,13721163TOPLAM GİDERLER14.426,4 % 0,84886929DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.699.484,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836397BIST